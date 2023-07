KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (July 05, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Aba Ali H. Sec. Amreli Steels 321,000 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 321,000 16.00 Aba Ali H. Sec. Avanceon Ltd 15,000 43.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 43.00 AL Habib Cap. Mkt. D.G.K.Cement 500 54.90 Aba Ali H. Sec. 678,465 52.00 Total/Weighted Avg. Rate 678,965 52.00 Brains Securities Dewan Cement 9,500 4.50 Total/Weighted Avg. Rate 9,500 4.50 Apex Capital Engro Powergen 500 25.10 Total/Weighted Avg. Rate 500 25.10 Aba Ali H. Sec. Fauji Fert Bin 227,394 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 227,394 12.00 Aba Ali H. Sec. Frieslandcampina 16,900 60.00 Total/Weighted Avg. Rate 16,900 60.00 Aba Ali H. Sec. Ghani Glo. Hol. 1,571,900 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,571,900 10.00 TS Sec. Gharibwal Cement 875,000 0.02 Total/Weighted Avg. Rate 875,000 0.02 Aba Ali H. Sec. Hum Network 600,000 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 6.00 JS Global Cap. Int. Ind.Ltd. 2,125,500 69.42 Total/Weighted Avg. Rate 2,125,500 69.42 Aba Ali H. Sec. Inter.Steel Ltd 75,500 40.00 Total/Weighted Avg. Rate 75,500 40.00 Growth Sec. Kot Addu Power 100,000 23.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 23.50 JS Global Cap. Lucky Cement 11,000 550.00 Aba Ali H. Sec. Lucky Cement 192,555 525.31 Total/Weighted Avg. Rate 203,555 526.65 I. U. Kodvavi Sec. MCB Bank Ltd 1 120.00 Total/Weighted Avg. Rate 1 120.00 JS Global Cap. Meezan Bank 86,292 97.00 Total/Weighted Avg. Rate 86,292 97.00 Aba Ali H. Sec. Mehmood Textile 100,000 800.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 800.00 Aba Ali H. Sec. Mughal Iron 2,485,242 50.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,485,242 50.00 MRA Securities National Bank 1,000 20.45 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 20.45 Aba Ali H. Sec. National Refinery 318,060 150.00 Total/Weighted Avg. Rate 318,060 150.00 JS Global Cap. Nishat (Chun.) 11,850 21.10 Total/Weighted Avg. Rate 11,850 21.10 Aba Ali H. Sec. P.S.O. 206,543 110.00 Total/Weighted Avg. Rate 206,543 110.00 Adam Securities Pak Refinery 3,500 15.86 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 15.86 Ktrade Securities Pak.Int.Cont. 500 45.15 Total/Weighted Avg. Rate 500 45.15 Aba Ali H. Sec. Sui Northern Gas 287,000 41.00 Total/Weighted Avg. Rate 287,000 41.00 Aba Ali H. Sec. Sui Southern Gas 873,500 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 873,500 10.00 Ghani Osman Sec. Tariq Glass Ind. 100 76.70 Total/Weighted Avg. Rate 100 76.70 Aba Ali H. Sec. The Searle Co. 218,750 39.00 Total/Weighted Avg. Rate 218,750 39.00 Arif Habib Ltd. United Bank 750,000 130.50 Total/Weighted Avg. Rate 750,000 130.50 Adam Usman Sec. Waves Corp Ltd. 1,300,000 6.76 Total/Weighted Avg. Rate 1,300,000 6.76 =========================================================================================== Total Turnover 13,463,052 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023