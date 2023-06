KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Tuesday (June 27, 2023).

================================================================================================================= MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ================================================================================================================= As on: 27-06-2023 ================================================================================================================= Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ================================================================================================================= Interactive Securities Growth Sec. Bankislami Pak. 2,725,000 16.10 Total/Weighted Avg. Rate 2,725,000 16.10 MRA Securities First Equity Mod. Dewan Motors 191,500 11.50 Total/Weighted Avg. Rate 191,500 11.50 Next Capital Ktrade Securities Fauji Fert Bin 2,000,000 11.88 Taurus Sec. AL Habib Cap. Mkt. 1,000,000 11.82 Total/Weighted Avg. Rate 3,000,000 11.86 Munir Khanani Sec. First Equity Mod. Ghandhara Ind. 8,000 86.58 First Equity Mod. Munir Khanani Sec. 8,000 86.58 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 86.58 MRA Securities First Equity Mod. Hascol Petrol 500,000 6.50 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 6.50 D.J.M. Sec. JS Global Cap. JS Bank Ltd 20,000,000 4.90 Total/Weighted Avg. Rate 20,000,000 4.90 JS Global Cap. Arif Habib Ltd. Lalpir Power 4,000,000 16.07 Total/Weighted Avg. Rate 4,000,000 16.07 Habib Metro.Fin. Topline Securities National Bank 1,000,000 19.90 IGI Finex Topline Securities 1,000,000 19.90 AL Habib Cap. Mkt. Topline Securities 1,000,000 19.90 Pearl Sec. Topline Securities 1,000,000 19.90 Total/Weighted Avg. Rate 4,000,000 19.90 First Equity Mod. Fawad Yusuf Sec. Sui Northern Gas 150,000 39.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 39.00 Aba Ali H. Sec. New Peak Securities Tri-Star Power 150,000 9.50 New Peak Securities Aba Ali H. Sec. 150,000 9.57 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 9.54 ================================================================================================================= Total Turnover 34,882,500 =================================================================================================================

