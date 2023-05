KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (May 09, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Life Ass. 1,500,000 15.81 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 15.81 Alfalah Sec. Agritech Ltd. 5,700,000 7.15 Total/Weighted Avg. Rate 5,700,000 7.15 Alfalah Sec. Aisha Steel Mills 520,000 6.90 Total/Weighted Avg. Rate 520,000 6.90 Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 1,444,000 18.89 Total/Weighted Avg. Rate 1,444,000 18.89 Fawad Yusuf Sec. D.G.Cement 500 47.30 Total/Weighted Avg. Rate 500 47.30 M. M. M. A. Khanani Engro Corporation 1,000 265.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 265.75 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 11,758,000 9.18 Total/Weighted Avg. Rate 11,758,000 9.18 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 180,000 73.48 Total/Weighted Avg. Rate 180,000 73.48 AL Habib Cap. Mkt. Hub Power 50,000 70.08 JS Global Cap. 7,474,527 67.37 Total/Weighted Avg. Rate 7,524,527 67.39 JS Global Cap. Kot Addu Power Co. 2,604,053 23.63 Total/Weighted Avg. Rate 2,604,053 23.63 JS Global Cap. Lucky Cement 22,400 446.00 Total/Weighted Avg. Rate 22,400 446.00 M. M. M. A. Khanani Meezan Bank Ltd. 278 97.00 Total/Weighted Avg. Rate 278 97.00 JS Global Cap. Pak Int. Cont. Ltd. 394,300 151.68 Total/Weighted Avg. Rate 394,300 151.68 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plate 1,250,000 7.14 Total/Weighted Avg. Rate 1,250,000 7.14 Topline Sec. Synthetic Prod.Enter 17 12.00 Total/Weighted Avg. Rate 17 12.00 Alfalah Sec. TPL Properties Ltd 2,150,000 17.37 Total/Weighted Avg. Rate 2,150,000 17.37 Topline Sec. United Bank Limited 10,000 129.50 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 129.50 AKD Sec. Worldcall Telecom 2,000,000 1.20 Arif Habib Ltd. 10,000,000 1.19 Total/Weighted Avg. Rate 12,000,000 1.19 =========================================================================================== Total Turnover 47,059,075 ===========================================================================================

