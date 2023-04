KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (April 10, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. A.Shah Ghazi Sug (Sus) 145,000 6.63 Total/Weighted Avg. Rate 145,000 6.63 Alfalah Sec. Aisha Steel Mills 520,000 7.25 Total/Weighted Avg. Rate 520,000 7.25 Topline Sec. Avanceon Limited 5,000 63.90 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 63.90 JS Global Cap. Bank Al-Falah Ltd. 5,069,099 28.50 Total/Weighted Avg. Rate 5,069,099 28.50 Topline Sec. D.G.Cement 5,000 43.68 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 43.68 Alfalah Sec. Dawood Equities Ltd. 1,304,500 4.59 Total/Weighted Avg. Rate 1,304,500 4.59 JS Global Cap. Engro Polymer & Che 6,256,437 50.00 Topline Sec. Engro Polymer & Che 5,000 49.89 Total/Weighted Avg. Rate 6,261,437 50.00 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 12,804,000 9.17 Total/Weighted Avg. Rate 12,804,000 9.17 Topline Sec. Hub Power 6,000 67.41 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 67.41 AL Habib Cap. Mkt. Int. Steels 4,000 42.90 Topline Sec. 3,000 41.68 Total/Weighted Avg. Rate 7,000 42.38 JS Global Cap. Lucky Cement 52,000 398.00 JS Global Cap. 4,400 398.00 Total/Weighted Avg. Rate 56,400 398.00 JS Global Cap. Nishat (Chunain) 13,500 21.00 Total/Weighted Avg. Rate 13,500 21.00 MRA Sec. Oil & Gas Dev. 500 84.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 84.00 MRA Sec. Pakistan Petroleum 1,500 66.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,500 66.00 Surmawala Sec. Saif Power Ltd. 500 21.10 Total/Weighted Avg. Rate 500 21.10 AKD Sec. Unilever Pak. Food 36 17,000.00 Total/Weighted Avg. Rate 36 17,000.00 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.20 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.20 =========================================================================================== Total Turnover 31,199,472 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023