KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (April 03, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Al Disc H.S.D/ Associated Soor II Crude Oil Liner 31-03-2023 Ahencies (Pvt) OP-2 Giacarlo D Load Ethanol/ Alpine Marine Caustic Services (Pvt) Ltd 30-03-2023 OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Shipping 03-04-2023 Corp B-13/B-14 Dsm Load Crystal Sea Castor Cement Services (Pvt) Ltd 26-03-2023 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25 Roman E Load Sirius Logistic 21-03-2023 Containers Pakistan B-26/B-27 Msc Disc Load Msc Agency Pilar Container Pakistan (Pvt) Ltd 02-04-2023 B-28/B-29 Anbien Disc Load X-Press Feeders Bay Container Shipping Agency 02-04-2023 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-1/Sapt-2 Lotus A Disc Load Cma Cgm 02-04-2023 Container Pakistan (Pvt) Ltd Sapt-2/Sapt-3 Yantian Disc Load Hapag Lloyd Pakistan Express Container (Pvt) Ltd 03-04-2023 Sapt-3/Sapt-2 Apl Disc. Load Cma Cgm 02-04-2023 Salalah Container Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Apl Salalah 03-04-2023 Disc. Load Cma Cgm Pakistan Container (Pvt) Ltd Anbien Bay 03-04-2023 Disc. Load X-Press Feeders Container Shipping Agency ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Independent Spirit 03-04-2023 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Clarice 04-04-2023 L/17000 Ethanol Eastwind Shipping Company Ltd Victory 04-04-2023 D/3000 Chemical Eastwind Shipping Light Company Ltd Cypress 04-04-2023 D/L Container Cma Cgm Pakistan (Pvt) Ltd Cape Fulmar 04-04-2023 D/L Container Feeder Logistics Ym Excellence 04-04-2023 D/L Container Inshipping (Pvt) Ltd Ever Uranus 04-04-2023 D/L Container Green Pak Shipping Pvt Ltd Ren 04-04-2023 D/L Container United Marine Jian 25 Agencies Pvt Ltd Klara 04-04-2023 D/32112 Seatrade (Pvt) Ltd Selmer Chickpeas Yangtze 04-04-2023 D/16745 General Seahawks Harmony Cargo (Pvt) Limited ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Gfs Prime 03-04-2023 Container Ship - Hellas Margarita 03-04-2023 Tanker - Tarlan 03-04-2023 Container Ship - Baltic West 03-04-2023 Container Ship - Nikator 03-04-2023 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Abram Schulte Soya bean North Star Mar. 24, 2033 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Meratus Jayawijaya Containers Maersk Pak Apr. 03, 2023 Confidence Fuel oil Alpine -do- Richmond Park Chemicals East Wind ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Rania Containers MSC Pak Apr. 03, 2023 Evridiki Gas oil Transmarine -do- Calypso Gas LPG Ocean World -do- FSM LPG Universal Waiting for sailing Regina Mogas Alpine - Torm Discoverer Gas oil Alpine - Hellas Margarita Gas oil G.A.C - Delta Gas Chemicals Alpine - Green Point Condensate Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Lana Containers MSC Pak Apr. 03, 2023 =============================================================================

