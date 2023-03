Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (March 15, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Georgia M Disc Alpine Marine 14-03-2023 Mogas Services OP-3 Vs Load Trans Maritime 13-03-2023 Remlin H.S.F.O (Pvt) Ltd B-4 TBC Disc Chick Sea Trade 02-03-2023 Passion Peas Shipping B-5 St Disc Chick Sea Trade 09-03-2023 Gregory Peas Pvt. Ltd B-8/B-9 Cape Disc Load Feeder 14-03-2023 Fulmar Container Logistics B-11/B-10 New Load Ocean 11-03-2023 Spirit Clinkers Services B-13/B-14 Elina B Load Talc Crystal Sea 09-03-2023 Powder Services B-14/B-15 Mega Disc Ocean 26-01-2023 Benefit Canola Services B-16/B-17 Hyderabad - Pakistan National Shipping Corp 14-03-2023 Nmb-1 Al Load N.S. Shipping 15-03-2023 Naeemi 2 Rice Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 HC Disc Gac Pakistan 10-03-2023 Jana Rosa Flour Pvt. Ltd B-25 Dragon Load Bulk Shipping 10-03-2023 Cement Agencies B-25/B-24 Gozo Disc Rock Costral 10-03-2023 Phosphate Shipping Services B-26/B-27 Ym Disc Load In Shipping 14-03-2023 Express Container (Pvt) Ltd B-28/B-29 Cosco Disc Load Cosco Shipping 14-03-2023 Antwerp Container Line Pak Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3 X-Press Disc Load X-Press Feeders Antares Container Shipping Agency ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cape Fulmar 15-03-2023 Disc Load Feeder Logistics Container Gozo 15-03-2023 Disc Rock Costral Shipping Phosphate Services ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Tss Shams 15-03-2023 D/L Container East Wind Shipping Company Akadimos 15-03-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakistan (Pvt) Ltd Msc Luisa 16-03-2023 D/L Container Msc Agency Pakistan (Pvt) Ltd Kyoto 16-03-2023 D/L Container Hapag-Lloyd Express Pakistan (Pvt) Ltd M.T. 16-03-2023 D74000 Crude Pakistan National Mardan Oil Shipping Corp. Arman 10 16-03-2023 L/1600 Rice Ocean World (Pvt) Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Bolan 15-03-2023 Tanker Cma Cgm Tosca 15-03-2023 Container Ship - SC Taipei 15-03-2023 Tanker - Hyundai Bangkok 15-03-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT YM Palm Alpine Mar.14, 2023 Saturn oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Irenes Containers GAC Mar.15, 2023 Ray QICT Maersk Containers GSA Mar. 14, 2023 Atlanta ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Containers MSC Mar.14, 2023 Anchorage Pak QICT MSC Containers MSC Mar. 14, 2023 Denisse Pak ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Evridiki Mogas Trans Mar. 13, 2023 Marine ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Sea Wheat Bulk Mar. 11, 2023 Journey Ship ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL KANO LNG GAC Mar. 14, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al Areesh LNG GSA Mar.13, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Denisse Containers MSC Pak Mar. 15, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Evridiki Mogas Trans Marine Mar.15, 2023 Al Areesh LNG GSA -do- Maersk Atlanta Containers GSA -do- Irenes Ray Containers GAC -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Coral Actinia Chemicals Alpine Waiting for berth ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Iris Containers GSA Mar. 15, 2023 Maersk Brooklyn Containers - -do- =============================================================================

