KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (November 28, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Avanceon Limited 2,000 78.40 Total/Weighted Avg. Rate 2,000 78.40 MRA Sec. Century Paper 500 63.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 63.00 Tannu Sec. Ghandhara Nissan Ltd 200,000 100.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 100.00 Rahat Securities Ghani Global Holding 9,000 16.40 Total/Weighted Avg. Rate 9,000 16.40 Alfalah Sec. Image Pakistan Ltd. 5,000 11.82 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 11.82 Chase Securities K-Electric Limited 5,779,000 3.25 Total/Weighted Avg. Rate 5,779,000 3.25 Backers & Partners Kohinoor Spinning 1,200,000 4.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 4.00 Axis Global Lotte Chemical Ltd 1,000 30.40 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 30.40 Alfalah Sec. Lucky Cement 100 459.84 Total/Weighted Avg. Rate 100 459.84 Adam Sec. Nishat (Chunain) 2,500 27.44 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 27.44 Alfalah Sec. Pak Elektron 40,000 15.41 Total/Weighted Avg. Rate 40,000 15.41 Shajar Capital Pak Pak. Int. Bulk Terminal 4,500,000 9.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,500,000 9.00 Adam Sec. Pioneer Cement 1,000 66.70 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 66.70 Alfalah Sec. Searle Company Ltd. 500 69.85 Total/Weighted Avg. Rate 500 69.85 Sakarwala Capital TPL Properties Ltd 3,500 19.50 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 19.50 MRA Sec. TRG Pakistan Ltd. 10,000 146.35 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 146.35 Adam Sec. Unity Foods Limited 500 16.84 Total/Weighted Avg. Rate 500 16.84 Alfalah Sec. Worldcall Telecom 2,240,000 1.37 Total/Weighted Avg. Rate 2,240,000 1.37 =========================================================================================== Total Turnover 13,994,600 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022