KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (September 20, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Akik Capital Adam Sugar 30,000 26.50 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 26.50 Akik Capital Chashma Sugar 1,000 65.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 65.00 D.J.M. Sec. Engro Fertilizers 234 79.72 Total/Weighted Avg. Rate 234 79.72 Ghani Osman Sec. Fatima Fertilizer 500 38.80 Total/Weighted Avg. Rate 500 38.80 Akik Capital Fecto Cement 20,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 22.00 Nael Capital Hascol Petroleum 50,000 6.25 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 6.25 Alfalah Sec. Hub Power 3,000 66.74 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 66.74 High Land Securities Meezan Bank Ltd. 270 118.00 Total/Weighted Avg. Rate 270 118.00 Arif Habib Ltd. Pakistan Petroleum 4,768,105 69.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,768,105 69.00 D.J.M. Sec. The Organic Meat Co 15 20.12 Total/Weighted Avg. Rate 15 20.12 =========================================================================================== Total Turnover 4,873,124 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022