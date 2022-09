Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (September 06, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date OP-1 M.T Disc. Crude Pakistan National Lahore Oil Shipping Corp. 04-09-2022 B-1 A l Disc. Wilhelmsen 05-09-2022 Shaffiah Chemical Ships Services B-3/B-2 KM Load Talc Project 04-09-2022 Weipa Powder Shipping B-4 Golden Disc. Soya Ocean 21-08-2022 Cecilie Bean Seeds Services B-5 RHL Load Ocean 05-09-2022 Marta Clinkers Services B-6/B-7 Northern Disc. Load East Wind 05-09-2022 Dedication Container Shipping Co. B-8/B-9 Tarlan Disc. Load Feeder 05-09-2022 Container Logistic B-10/B-11 Butinah Disc. Rock Wma Ship 03-09-2022 Phosphate Care Services B-11/B-12 Gentle Disc. Posidon 30-08-2022 Seas Wheat Pvt. Ltd B-13/B-14 Sky Disc. Ocean Services 02-09-2022 Globe Rapessed Pvt. Ltd B-15/B-14 Akij Load Ocean 03-09-2022 Noble Clinkers Services Nmb-1 Al Load Latif 13-08-2022 Sabri Rice Trading Nmb-1 Al Load N.S Shipping 03-07-2022 Khaleel Rice Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-21/B-20 Atlantis Disc Palm Alpine Marine 28-08-2022 Unity Kernel ExpellerServices B-21 Hilda Load Balochistan Rice Shipping Co. B-25 Prince 4 Load Bulk Shipping Cement Agencies B-25/B-24 DSM Load Crystal Castor Cement Sea Services B-26/B-27 Balao Disc. Load Diamond Container Shipping Services ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 GFS Disc. Load East Wind Pride Container Shipping Co. ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Balao 06-09-2022 Disc. Load Diamond Container Shipping Services Prince 4 06-09-2022 Load Bulk Shipping Cement Agencies M.T Lahore 06-09-2022 Disc. Crude Pakistan National Oil Shipping Corp ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Encore 06-09-2022 D/L Container Wilhelmsen Ship Services Oriental Tulip 07-09-2022 L/8500 Ethanol - M.T Lahore 07-09-2022 D/72000 Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. Admiralty 07-09-2022 D/L Container Crystal Sea Services Sheng 07-09-2022 D/L Container Sea Hawks Xing Hai Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= BBG Ocean 06-09-2022 Palm Kernel - Rebecca Bardsey 06-09-2022 Tanker - Diyala 06-09-2022 Container Ship - Northern Dexterity 06-09-2022 Container Ship - Sea Wolf 06-09-2022 Rice - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 At Middle Cement Global Sep. 03, 2022 Bridge Maritime MW-2 Tokyo Rice East Sep. 05, 2022 Pioneer wind ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT BBG Coal East Sep. 03, 2022 Baise Wind PIBT Helena K Coal Swift Sep. 05, 2022 Shipping ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Super Palm Alpine Sep. 05, 2022 Eastern oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Lisa Containers GAC Sep. 05, 2022 2nd Container Terminal QICT MSC Containers MSC Sep. 05, 2022 Malin Pak FOTCO OIL TERMINAL FOTCO Sargodha Furnace PNSC Sep. 05, 2022 oil ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Anny Wheat PNSC Sep. 02, 2022 Petrakis ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Malin Containers MSC Pak Sep. 06, 2022 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= BBG Baise3 Coal East Wind Sep. 06, 2022 Lisa Containers GAC - Super Eastern Palm oil Alpine - ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Songa Phosphoric East Sep. 06, 2022 Peace Acid Wind Livarden Palm oil Alpine - Chang Hang Run Hai Coal Wilhemsen Waiting for barth Kobayashi Soya Ocean - Maru bean Service Pacific Pride Coal GSA - Sea Biscuit Coal Swift Shipping - Pegasus Coal Posidon - Anassa Coal Alpine - SG Pegasus Palm oil Alpine - Ardmore Cheyenne Palm oil Alpine - Lila Shimla Cement Global Maritime - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Cape Kortia Containers - Sep. 06, 2022 Maersk Kinloss Containers Maersk - Al-Maha LPG - - =============================================================================

