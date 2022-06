KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Tuesday (June 21, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== A.H.M. Sec. Agha Steel Ind. 406,000 21.17 M. M. M. A. Khanani 21,000 15.09 Total/Weighted Avg. Rate 8,857,927 23.09 M. M. M. A. Khanani Agritech Ltd. 456,000 5.55 Total/Weighted Avg. Rate 456,000 5.55 M. M. M. A. Khanani Aisha Steel Mills 20,000 12.28 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 12.28 M. M. M. A. Khanani Azgard Nine Ltd. 20,000 10.86 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 10.86 Topline Sec. B.O.Punjab 1,200,000 5.44 Total/Weighted Avg. Rate 1,200,000 5.44 Topline Sec. Bank AL-Habib 150,000 60.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 60.00 Topline Sec. Century Paper 100,000 64.31 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 64.31 Vector Sec. Cherat Packaging Ltd 47,900 108.25 Total/Weighted Avg. Rate 47,900 108.25 Brains Securities Citi Pharma Limited 5,000 32.55 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 32.55 K & I Global D.G.Cement 50,000 72.50 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 72.50 M. M. M. A. Khanani Dewan Farooque Spinning 1,860,000 2.35 Total/Weighted Avg. Rate 1,860,000 2.35 M. M. M. A. Khanani Escorts Bank 199,000 6.75 Total/Weighted Avg. Rate 199,000 6.75 Fikree's (SMC) Fauji Bin Qasim 1,000 21.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 21.00 M. M. M. A. Khanani Fauji Foods Limited 37,000 6.95 Total/Weighted Avg. Rate 37,000 6.95 M. M. M. A. Khanani Flying Cement Co. 400,000 7.69 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 7.69 Sherman Sec. Frieslandcampins Engro 400,000 102.00 Total/Weighted Avg. Rate 400,000 102.00 M. M. M. A. Khanani Ghandhara Ind. Ltd. 10,000 150.19 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 150.19 M. M. M. A. Khanani Ghani Global Glass 180,000 11.99 Total/Weighted Avg. Rate 180,000 11.99 Topline Sec. GlaxoSmithKline Cons. 50,000 230.93 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 230.93 Vector Sec. Hub Power 625,000 66.53 Total/Weighted Avg. Rate 625,000 66.53 M. M. M. A. Khanani Image Pakistan Ltd. 260,000 14.64 Total/Weighted Avg. Rate 260,000 14.64 M. M. M. A. Khanani Imperial Limited 30,000 13.00 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 13.00 RAH Sec. K-Electric Limited 300,000 6.50 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 6.50 M. M. M. A. Khanani Kohinoor Spinning 367,000 3.38 Total/Weighted Avg. Rate 367,000 3.38 Intermarket Sec. Lucky Cement 5,000 468.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 468.00 M. M. M. A. Khanani MACPAC Films Ltd. 44,000 16.24 Total/Weighted Avg. Rate 44,000 16.24 M. M. M. A. Khanani Maple Leaf Cement 80,000 28.13 Total/Weighted Avg. Rate 80,000 28.13 Fikree's (SMC) Meezan Bank Ltd. 500 116.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 116.00 MSMANIAR Financials National Bank Pak. 50,000 35.38 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 35.38 M. M. M. A. Khanani P.I.A.C.L (A) 68,000 3.15 Total/Weighted Avg. Rate 68,000 3.15 M. M. M. A. Khanani Pace (Pakistan) Ltd. 173,000 3.16 Total/Weighted Avg. Rate 173,000 3.16 Vector Sec. Packages Limited 23,750 398.89 Total/Weighted Avg. Rate 23,750 398.89 B&B Sec. Pak Elektron 50,000 15.90 K & I Global 26,000 16.00 Total/Weighted Avg. Rate 76,000 15.93 M. M. M. A. Khanani Pak Suzuki 4,600 187.50 Total/Weighted Avg. Rate 4,600 187.50 FDM Capital Pak. Int. Bulk Termi 140,000 6.13 Total/Weighted Avg. Rate 140,000 6.13 M. M. M. A. Khanani Saritow Spinning 83,000 8.39 Total/Weighted Avg. Rate 83,000 8.39 Arif Habib Ltd. Sui Northern Gas 500,000 31.90 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 31.90 RAH Sec. Summit Bank Limited 100,000 6.50 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 6.50 M. M. M. A. Khanani Thatta Cement Co. 158,500 13.84 Total/Weighted Avg. Rate 158,500 13.84 Vector Sec. Tri-Pack Films 46,677 159.94 Total/Weighted Avg. Rate 46,677 159.94 M. M. M. A. Khanani Tri-Star Power 110,000 3.50 Total/Weighted Avg. Rate 110,000 3.50 =========================================================================================== Total Turnover 17,288,854 ===========================================================================================

