KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (June 15, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Optimus Capital Bank Al-Falah Ltd. 255,000 32.27 Total/Weighted Avg. Rate 255,000 32.27 SAZ Capital Fauji Foods Limited 3,000,000 10.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,000,000 10.00 Optimus Capital Habib Bank Ltd. 59,000 95.28 Total/Weighted Avg. Rate 59,000 95.28 Optimus Capital Nishat Power Ltd. 500,000 16.29 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 16.29 Topline Sec. Nishat (Chunain) 219,000 44.71 Topline Sec. 219,000 44.71 Total/Weighted Avg. Rate 438,000 44.71 Summit Capital Pak Datacom 5,000 41.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 41.00 M. M. M. A. Khanani Pak Elektron 1,000 15.77 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 15.77 SAZ Capital Pak. Int. Bulk Termi 10,000,000 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 10,000,000 6.00 AL Habib Cap. Mkt. Pakistan Petroleum 24,000 66.70 AL Habib Cap. Mkt. 24,000 66.70 Total/Weighted Avg. Rate 48,000 66.70 A.H.M. Sec. TPL Corp Ltd. 413,500 18.85 Total/Weighted Avg. Rate 413,500 18.85 M/s. Ktrade Securities United Bank Limited 3,000 119.00 M/s. Ktrade Securities 3,000 119.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,000 119.00 =========================================================================================== Total Turnover 14,725,500 ===========================================================================================

