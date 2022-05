KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Monday (May 9, 2022).

=================================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER =================================================================================================================== As on: 09-05-2022 =================================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares =================================================================================================================== Maan Securities First Nat. Equities B.O.Punjab 200,000 6.34 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 6.34 Ismail Iqbal Sec. Alfalah Sec. Engro Fertilizers 2,300,000 98.00 Total/Weighted Avg. Rate 2,300,000 98.00 BMA Capital AL Habib Cap. Mkt. Habib Insurance 3,822 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 3,822 6.00 Alfalah Sec. Ismail Iqbal Sec. Habib Metro Bank 190,000 46.44 Total/Weighted Avg. Rate 190,000 46.44 Dosslani's Securities Integrated Equities Samba Bank Ltd. 600,000 12.10 Total/Weighted Avg. Rate 600,000 12.10 Next Capital Darson Sec. Supernet Limited 4,400 22.50 Next Capital Topline Sec. 20,500 22.50 Total/Weighted Avg. Rate 24,900 22.50 Maan Securities First Nat. Equities Treet Corporation 300,000 30.78 Total/Weighted Avg. Rate 300,000 30.78 =================================================================================================================== Total Turnover 3,618,722 ===================================================================================================================

