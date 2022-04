KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (April 14, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Akik Capital Adamjee Life Assuran 417,500 21.09 Total/Weighted Avg. Rate 417,500 21.09 Zillion Capital Cnergyico PK Ltd. 569,500 6.81 Total/Weighted Avg. Rate 569,500 6.81 Alfalah Sec. Fauji Bin Qasim 107,000 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 107,000 0.01 AKD Sec. Flying Cement Co. 500,000 9.02 Alfalah Sec. 10,000,000 10.25 Total/Weighted Avg. Rate 10,500,000 10.19 Optimus Capital Habib Bank Ltd. 150,000 116.50 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 116.50 Arif Habib Ltd. Hum Network Limited 500,000 7.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 7.00 Growth Sec. Maple Leaf Cement 350,000 37.27 Total/Weighted Avg. Rate 350,000 37.27 Arif Habib Ltd. Octopus Digital Ltd. 2 89.93 Total/Weighted Avg. Rate 2 89.93 Surmawala Sec. Pak Refinery 1,000 15.55 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 15.55 Arif Habib Ltd. Service Ind. 2 388.94 Total/Weighted Avg. Rate 2 388.94 Arif Habib Ltd. Systems Ltd. 2 360.20 Total/Weighted Avg. Rate 2 360.20 Fawad Yusuf Sec. TRG Pakistan Ltd. 573,500 87.47 Total/Weighted Avg. Rate 573,500 87.47 Equity Master Sec. Waves Singer 5,000 15.25 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 15.25 =========================================================================================== Total Turnover 13,173,506 ===========================================================================================

