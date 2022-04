KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (April 01, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Pearl Sec Crescent Tex 125,000 27.60 Total/Weighted Avg. Rate 125,000 27.60 Topline Sec. Fauji Cement 59,000 17.91 Topline Sec. 59,000 17.91 Total/Weighted Avg. Rate 118,000 17.91 AKD Sec. Habib Bank Ltd. 1,000,000 115.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 115.00 AL Habib Cap. Mkt...........Habib Ins 67,678 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 67,678 6.00 Pearl Sec MCB Bank Ltd. 174,600 179.00 Total/Weighted Avg. Rate 174,600 179.00 Alfalah Sec. Mehmood Tex 36,200 820.00 Total/Weighted Avg. Rate 36,200 820.00 Alfalah Sec. National Bank Pak. 50,000 31.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 31.00 Multiline Sec Nishat (Chunain) 5,000 52.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 52.00 Topline Sec. P. S. O. 11,000 162.00 Topline Sec. 11,000 162.00 Total/Weighted Avg. Rate 22,000 162.00 High Land Securities Pak Elektron (R) 2,500 1.80 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 1.80 AL Habib Cap. Mkt...........Pak Suzuki 630 227.05 Zafar Sec. 500 225.50 Total/Weighted Avg. Rate 1,130 226.36 Topline Sec. Power Cement Limited 75,000 6.50 Topline Sec. 75,000 6.50 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 6.50 Topline Sec. Sui South Gas 125,000 9.05 Topline Sec. 125,000 9.05 Total/Weighted Avg. Rate 250,000 9.05 MRA Sec. Telecard 10,000 14.25 Total/Weighted Avg. Rate 10,000 14.25 =========================================================================================== Total Turnover 2,012,108 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022