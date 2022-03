KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Wednesday (March 16, 2022).

=============================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =============================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =============================================================================================== EFG Hermes Engro Corporation 9,999 267.70 Total/Weighted Avg. Rate 9,999 267.70 K & I Global HI-tech Lubricant 85 46.00 Total/Weighted Avg. Rate 85 46.00 B&B Sec. Image Pakistan Ltd. 20,000 16.72 Total/Weighted Avg. Rate 20,000 16.72 Topline Sec. Indus Motor 45,830 1,300.00 Total/Weighted Avg. Rate 45,830 1,300.00 M. M. M. A. Khanani MCB Bank Ltd. 900 147.75 Total/Weighted Avg. Rate 900 147.75 Arif Habib Ltd. Meezan Bank Ltd. 500,000 131.00 Total/Weighted Avg. Rate 500,000 131.00 Topline Sec. Sapphire Textile 20 985.19 Total/Weighted Avg. Rate 20 985.19 B&B Sec. Shabbir Tiles 15,000 15.70 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 15.70 First Nat. Equities Treet Corporation 16,000 31.00 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 31.00 Shajar Capital Pak. TRG Pakistan Ltd. 465,900 77.50 B&B Sec. 2,500 77.50 Total/Weighted Avg. Rate 468,400 77.50 =============================================================================================== Total Turnover 1,076,234 ===============================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022