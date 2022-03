KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (March 11, 2022).

======================================================================================================= CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS ======================================================================================================= Member Company Turnover Rates Name of Shares ======================================================================================================= JS Global Cap. AGP Limited 7,900,000 70.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,900,000 70.00 AKD Sec. Bank AL-Habib 25,000 76.30 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 76.30 JS Global Cap. BankIslami Pakistan 3,314,000 10.77 Total/Weighted Avg. Rate 3,314,000 10.77 AKD Sec. Cnergyico PK Ltd. 57,142,857 5.25 Total/Weighted Avg. Rate 57,142,857 5.25 JS Global Cap. Fauji Foods Limited 19,500 7.82 Total/Weighted Avg. Rate 19,500 7.82 JS Global Cap. Ghani Global Holding 230,000 15.74 Total/Weighted Avg. Rate 230,000 15.74 Arif Habib Ltd. Habib Bank Ltd. 840,000 118.00 JS Global Cap. 100,000 114.04 Total/Weighted Avg. Rate 940,000 117.58 JS Global Cap. Hascol Petroleum 205,000 5.25 Total/Weighted Avg. Rate 205,000 5.25 AKD Sec. Interloop Limited 21,000 74.50 Total/Weighted Avg. Rate 21,000 74.50 JS Global Cap. Kohinoor Spinning 200,000 3.89 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 3.89 Arif Habib Ltd. Kohinoor Textile 69,000 59.00 Total/Weighted Avg. Rate 69,000 59.00 JS Global Cap. Maple Leaf Cement 6,000,000 33.91 Total/Weighted Avg. Rate 6,000,000 33.91 JS Global Cap. Mughal Iron & Steel 25,000 88.14 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 88.14 IGI Finex NetSol Technologies 16,000 92.00 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 92.00 JS Global Cap. P.N.S.C. 50,000 55.00 Total/Weighted Avg. Rate 50,000 55.00 EFG Hermes Pak Elektron 260,000 16.33 Total/Weighted Avg. Rate 260,000 16.33 JS Global Cap. Pioneer Cement 310,000 71.70 Chase Securities 500 69.22 Total/Weighted Avg. Rate 310,500 71.70 EFG Hermes Systems Ltd. 6,300 710.00 Total/Weighted Avg. Rate 6,300 710.00 ======================================================================================================= Total Turnover 76,734,157 =======================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022