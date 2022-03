KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (March 7, 2022).

=============================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =============================================================================================== As on: 07-03-2022 =============================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =============================================================================================== B&B Sec. Adamjee Life Assuran 25,000 24.00 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 24.00 Pearl Sec. Agha Steel Ind. 75,000 22.00 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 22.00 B&B Sec. Citi Pharma Limited 500 33.10 Total/Weighted Avg. Rate 500 33.10 Akhai Sec. Engro Corporation 15,000 270.00 Total/Weighted Avg. Rate 15,000 270.00 JS Global Cap. Engro Fertilizers 62,500 89.70 Total/Weighted Avg. Rate 62,500 89.70 JS Global Cap. Engro Polymer & Che 137,500 58.59 Total/Weighted Avg. Rate 137,500 58.59 JS Global Cap. Fauji Fert 60,500 108.46 Total/Weighted Avg. Rate 60,500 108.46 JS Global Cap. Indus Motor 1,060 1,372.03 Total/Weighted Avg. Rate 1,060 1,372.03 K.H.S. Securities Lucky Cement 5,000 699.00 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 699.00 JS Global Cap. Mari Petroleum Co. 1,800 1,799.61 Total/Weighted Avg. Rate 1,800 1,799.61 JS Global Cap. Millat Trac. 2,100 994.01 Total/Weighted Avg. Rate 2,100 994.01 Adeel & Nadeem Sec. Modaraba Al-Mali 26,000 9.50 Total/Weighted Avg. Rate 26,000 9.50 JS Global Cap. Nishat (Chunain) 89,000 50.70 Total/Weighted Avg. Rate 89,000 50.70 EFG Hermes P. S. O. 50,000 163.30 EFG Hermes 50,000 163.30 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 163.30 JS Global Cap. Tariq Glass 42,500 126.17 Total/Weighted Avg. Rate 42,500 126.17 K.H.S. Securities TPL Corp Ltd. 25,000 13.46 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 13.46 JS Global Cap. TPL Properties Ltd 400,500 29.70 Total/Weighted Avg. Rate 400,500 29.70 JS Global Cap. United Bank Limited 43,000 148.65 Total/Weighted Avg. Rate 43,000 148.65 =============================================================================================== Total Turnover 1,111,960 ===============================================================================================

