Automart: car prices in Karachi

KARACHI: The prices of different makes and models of cars prevailing in Karachi in the week ended Saturday (January 29, 2022).

=========================================================================== Prices Product Description Fully Standard A/C Loaded Model Model Model =========================================================================== SUZUKI --------------------------------------------------------------------------- Suzuki Alto VX 1,306,000/- - Suzuki Alto VXL 1,747,000/- - Suzuki Alto VXR 1,546,000/- - Suzuki Cultus Auto Gear Shift 2,422,000/- - Suzuki Cultus VXL 2,244,000/- - Suzuki Cultus VXR 2,030,000/- - Suzuki Wagon R AGS 2,158,000/- - Suzuki Wagon R VXL 1,975,000/- - Suzuki Wagon R VXR 1,877,000/- - Suzuki Swift DLX 1.3 Navigation 1,972,000/- - Suzuki Swift DLX Automatic 1.3 Navigation 2,148,000/- - Suzuki APV GLX 4,675,000/- - Suzuki Bolan Cargo Van Euro ll 1,165,000/- - Suzuki Bolan VX Euro II 1,178,000/- - Suzuki Jimny GA MT 4,590,000/- - Suzuki Ravi Euro ll 1,117,000/- - Suzuki Vitara GLX 1.6 6,600,000/- - --------------------------------------------------------------------------- Honda --------------------------------------------------------------------------- Honda City 1.2L CVT 2,949,000/- - Honda City 1.2L M/T 2,729,000/- - Honda City 1.5L ASPIRE CVT 3,454,000/- - Honda City 1.5L ASPIRE M/T 3,279,000/- - Honda City 1.5L CVT 3,146,000/- - Honda Civic 1.5 RS Turbo 5,175,000/- - Honda Civic 1.8 i-VTEC CVT 4,079,000/- - Honda Civic Oriel 1.8 i-VTEC CVT 4,366,000/- - Honda Accord 1.5L VTEC Turbo 11,999,000/- - Honda BR-V i-VTEC S 3,689,000/- - Honda CR-V 2.0 CVT 10,700,000/- - --------------------------------------------------------------------------- Toyota --------------------------------------------------------------------------- Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Beige Interior 4,179,000/- - Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Black Interior 4,199,000/- - Toyota Corolla Altis X Automatic 1.6 3,534,000/- - Toyota Corolla Altis X Automatic 1.6 Special Edition 3,892,000/- - Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8 3,872,000/- - Toyota Corolla Altis X Manual 1.6 3,380,000/- - Toyota Yaris ATIV CVT 1.3 2,919,000/- - Toyota Yaris ATIV MT 1.3 2,745,000/- - Toyota Yaris ATIV X CVT 1.5 3,175,000/- - Toyota Yaris ATIV X MT 1.5 2,970,000/- - Toyota Yaris GLI CVT 1.3 2,817,000/- - Toyota Yaris GLI MT 1.3 2,612,000/- - Toyota Fortuner 2.7 G 8,569,000/- - Toyota Fortuner 2.7 V 9,941,000/- - Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4 10,392,000/- - Toyota Fortuner Legender 10,842,000/- - Toyota Prius S 11,109,000/- - Toyota Camry High Grade 21,329,000/- - Toyota Coaster 29 Seater F/L 14,809,000/- - Toyota Corolla Cross Low Grade 9,249,000/- - Toyota Corolla Cross Premium High Grade 10,109,000/- - Toyota Corolla Cross Smart Mid Grade 9,869,000/- - Toyota Hiace High Roof Commuter 8,319,000/- - Toyota Hiace High Roof Tourer 9,489,000/- - Toyota Hiace Luxury Wagon High Grade 11,779,000/- - Toyota Hiace Luxury Wagon Low Grade 10,249,000/- - Toyota Hiace Standard Roof 7,299,000/- - Toyota Hilux 4X2 Single Cab Deckless 3,799,000/- - Toyota Hilux 4x2 Single Cab Standard 4,049,000/- - Toyota Hilux 4x2 Single Cab Up Spec 4,079,000/- - Toyota Hilux 4x4 Single Cab Standard 2.8 5,469,000/- - Toyota Hilux E 6,395,000/- - Toyota Hilux Revo G 2.8 6,947,000/- - Toyota Hilux Revo G Automatic 2.8 7,306,000/- - Toyota Hilux Revo Rocco 8,472,000/- - Toyota Hilux Revo V Automatic 2.8 8,032,000/- - Toyota Land Cruiser GX-R 41,690,000/- - Toyota Land Cruiser VX 4.5D 51,370,000/- - Toyota Land Cruiser VX 4.6 52,650,000/- - Toyota Prado TX 3.0D 27,930,000/- - Toyota Prado VX 3.0 39,270,000/- - Toyota Prado VX 4.0 41,410,000/- - Toyota Rush G A/T 6,459,000/- - Toyota Rush G M/T 6,219,000/- - --------------------------------------------------------------------------- KIA --------------------------------------------------------------------------- KIA Picanto 1.0 AT 2,292,000/- - KIA Picanto 1.0 MT 2,186,000/- - KIA Grand Carnival GLS 9,199,000/- - KIA Grand Carnival GLS+ 9,999,000/- - KIA Sorento 2.4 AWD 7,812,000/- - KIA Sorento 2.4 FWD 6,836,000/- - KIA Sorento 3.5 FWD 8,203,000/- - KIA Sportage Alpha 4,764,000/- - KIA Sportage AWD 5,788,000/- - KIA Sportage FWD 5,276,000/- - KIA Stonic EX 3,750,000/- - KIA Stonic EX+ 3,975,000/- - --------------------------------------------------------------------------- Hyundai --------------------------------------------------------------------------- Hyundai Santa Fe GLS 18,500,000/- - Hyundai Grand Starex GL 4,549,000/- - Hyundai Grand Starex GLS 5,099,000/- - Hyundai Grand Starex GLX 5,899,000/- - Hyundai Elantra GLS 4,399,000/- - Hyundai H-100 2.6 MT 2,549,000/- - Hyundai Ioniq GLS 7,000,000/- - Hyundai Sonata 2.0 6,859,000/- - Hyundai Sonata 2.5 7,749,000/- - Hyundai Tucson AWD A/T Ultimate 5,999,000/- - Hyundai Tucson FWD A/T GLS Sport 5,549,000/- - --------------------------------------------------------------------------- Isuzu --------------------------------------------------------------------------- Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Double Cab Standard 5,700,000/- - Isuzu D-Max Hi Lander 4x4 Single Cab Standard 5,000,000/- - Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Deckless 3,450,000/- - Isuzu D-Max Hi Spark 4x2 Single Cab Standard 3,749,000/- - Isuzu D-Max V-Cross 3.0 6,600,000/- - Isuzu D-Max V-Cross Automatic 3.0 6,960,000/- - --------------------------------------------------------------------------- Changan --------------------------------------------------------------------------- Changan Alsvin 1.3L MT Comfort 2,489,000/- - Changan Alsvin 1.5L DCT Comfort 2,744,000/- - Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere 2,939,000/- - Changan Karvaan Base Model 1.0 1,794,000/- - Changan Karvaan Plus 1,944,000/- - Changan M8 Base Model 1.0 1,029,000/- - Changan M9 Base Model 1.0 1,509,000/- - --------------------------------------------------------------------------- Haval --------------------------------------------------------------------------- Haval H6 High 6,849,000/- - Haval Jolion Top 6,020,000/- - --------------------------------------------------------------------------- MG --------------------------------------------------------------------------- MG HS 1.5 Turbo 6,599,000/- - MG HS eHS 8,499,000/- - MG ZS 1.5L 4,399,000/- - MG ZS EV Luxury 6,250,000/- - --------------------------------------------------------------------------- United --------------------------------------------------------------------------- United Alpha 1.0 Manual 1,399,000/- - United Bravo Base Grade 1,149,000/- - --------------------------------------------------------------------------- Audi --------------------------------------------------------------------------- Audi A6 45 TFSI quattro S tronic 26,500,000/- - Audi e-tron 50 Quattro 230 kW 13,800,000/- - Audi e-tron 50 Quattro Sportback 230kW 15,400,000/- - Audi e-tron 55 Quattro 300kW 16,825,000/- - Audi e-tron GT RS 29,595,000/- - Audi e-tron GT Standard 21,150,000/- - Audi Q2 1.0 TFSI Exclusive Line 7,250,000/- - Audi Q7 3.0 TFSI 43,000,000/- - 1.3L & 1.5L (City, Aspire, BR-V, Civic Filer 50,000 OR 1.8L (Civic) 75,000 ===========================================================================

