ANL 13.14 Decreased By ▼ -0.17 (-1.28%)
ASC 13.45 Decreased By ▼ -0.40 (-2.89%)
ASL 14.50 Decreased By ▼ -0.01 (-0.07%)
BOP 8.41 Decreased By ▼ -0.03 (-0.36%)
CNERGY 6.79 Increased By ▲ 0.18 (2.72%)
FCCL 18.35 Increased By ▲ 0.18 (0.99%)
FFBL 24.70 Decreased By ▼ -0.30 (-1.2%)
FFL 9.18 Decreased By ▼ -0.13 (-1.4%)
FNEL 9.35 Increased By ▲ 0.42 (4.7%)
GGGL 14.05 Decreased By ▼ -0.30 (-2.09%)
GGL 24.05 Decreased By ▼ -0.20 (-0.82%)
HUMNL 6.42 Decreased By ▼ -0.09 (-1.38%)
JSCL 15.95 Decreased By ▼ -0.57 (-3.45%)
KAPCO 32.15 Decreased By ▼ -0.25 (-0.77%)
KEL 3.37 Decreased By ▼ -0.06 (-1.75%)
MDTL 2.19 Increased By ▲ 0.05 (2.34%)
MLCF 35.91 Increased By ▲ 0.91 (2.6%)
NETSOL 93.52 Decreased By ▼ -2.59 (-2.69%)
PACE 3.83 Decreased By ▼ -0.02 (-0.52%)
PAEL 22.45 Increased By ▲ 0.12 (0.54%)
PIBTL 7.30 No Change ▼ 0.00 (0%)
POWER 6.39 Increased By ▲ 0.09 (1.43%)
PRL 14.13 Increased By ▲ 0.47 (3.44%)
PTC 8.51 Increased By ▲ 0.11 (1.31%)
SILK 1.46 Increased By ▲ 0.10 (7.35%)
SNGP 33.40 Decreased By ▼ -0.05 (-0.15%)
TELE 15.87 Decreased By ▼ -0.22 (-1.37%)
TRG 118.00 Decreased By ▼ -7.09 (-5.67%)
UNITY 26.70 Increased By ▲ 0.50 (1.91%)
WTL 2.08 No Change ▼ 0.00 (0%)
BR100 4,570 Increased By 0.6 (0.01%)
BR30 19,332 Decreased By -233.2 (-1.19%)
KSE100 44,596 Increased By 179.9 (0.4%)
KSE30 17,502 Increased By 70 (0.4%)

coronavirus
Coronavirus
LOW
Source: covid.gov.pk
Pakistan Deaths
28,927
624hr
Pakistan Cases
1,295,376
51524hr
Sindh
481,689
Punjab
444,977
Balochistan
33,633
Islamabad
108,618
KPK
181,370
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Jan 01, 2022 PRINT EDITION ► BR MARKETS ► Dollar to PKR ►
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Dates of Closure of Books & Annual General Meetings

Recorder Report 01 Jan 2022

KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

====================================================================================================
                                                           Dividend        BC-2 Start           AGM/
Name of Company                       Book Closure          Bonus/            Date              EOGM
                                   From          To         Right          Ex-Price
====================================================================================================
(AKBLTFC6) Askari Bank Ltd.       27-12-2021   02/01/2022
G3 Technologies Limited #         28-12-2021   04/01/2022                                 04/01/2022
JS Global Capital Limited         31-12-2021   04/01/2022   50% (ii)    29-12-2021
Avanceon Limited #                29-12-2021   05/01/2022                                 05/01/2022
Altern Energy Limited             31-12-2021   06/01/2022   185% (i)    29-12-2021
(SNBLTFC2) Soneri
Bank Limited                      24-12-2021   07/01/2022
(AGSILSC) Agha Steel
Industries Limited                01/01/2022   07/01/2022
TRG Pakistan Limited #            29-12-2021   11/01/2022                                 11/01/2022
Siemens Engineering
(Pakistan) Limited                06/01/2022   13/01/2022   460% (F)    04/01/2022        13/01/2022
Ados Pakistan Limited #           06/01/2022   13/01/2022                                 13/01/2022
(BAFLTFC7) Bank
AL falah Limited                  06/01/2022   15/01/2022
(CNERGYSC) Cnergyico
PK Limited                        10/01/2022   18/01/2022
Leiner Pak Gelatine Limited #     12/01/2022   18/01/2022                                 18/01/2022
Sindh Abadgars Sugar Mills
Limited                           19/01/2022   25/01/2022   NIL                           25/01/2022
Habib Sugar Mills Limited         17/01/2022   26/01/2022   60% (F)     13/01/2022        26/01/2022
The Thal Industries
Corporation Limited               19/01/2022   26/01/2022   30% (F)     17/01/2022        26/01/2022
Al-Abbas Sugar Mills Limited      19/01/2022   26/01/2022   100% (F)    17/01/2022        26/01/2022
Mirpurkhas Sugar Mills Limited    20/01/2022   27/01/2022   NIL                           27/01/2022
Dewan Sugar Mills Limited         20/01/2022   27/01/2022   NIL                           27/01/2022
Noon Sugar Mills Limited          21/01/2022   27/01/2022   35% (F)     19/01/2022        27/01/2022
Shahtaj Sugar Mills Limited       21/01/2022   28/01/2022   50% (F)     19/01/2022        27/01/2022
Baba Farid Sugar Mills Limited    21/01/2022   28/01/2022   NIL                           28/01/2022
Hussein Sugar Mills Limited       21/01/2022   28/01/2022   NIL                           28/01/2022
Khairpur Sugar Mills Limited      21/01/2022   28/01/2022   NIL                           28/01/2022
Al-Noor Sugar Mills Limited       21/01/2022   30/01/2022   50% (F)     19/01/2022        27/01/2022
Shahmurad Sugar Mills Limited     21/01/2022   30/01/2022   30% (F)     19/01/2022        27/01/2022
Mehran Sugar Mills Limited                                  10% B
Jauharabad Sugar Mills Limited                              10% (F)                       28/01/2022
====================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

Right issue at a Premium of Rs.17/- per share ##

Copyright Business Recorder, 2022

Dates of Closure of Books Annual General Meetings

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Dates of Closure of Books & Annual General Meetings

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