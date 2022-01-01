KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.
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Dividend BC-2 Start AGM/
Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM
From To Right Ex-Price
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(AKBLTFC6) Askari Bank Ltd. 27-12-2021 02/01/2022
G3 Technologies Limited # 28-12-2021 04/01/2022 04/01/2022
JS Global Capital Limited 31-12-2021 04/01/2022 50% (ii) 29-12-2021
Avanceon Limited # 29-12-2021 05/01/2022 05/01/2022
Altern Energy Limited 31-12-2021 06/01/2022 185% (i) 29-12-2021
(SNBLTFC2) Soneri
Bank Limited 24-12-2021 07/01/2022
(AGSILSC) Agha Steel
Industries Limited 01/01/2022 07/01/2022
TRG Pakistan Limited # 29-12-2021 11/01/2022 11/01/2022
Siemens Engineering
(Pakistan) Limited 06/01/2022 13/01/2022 460% (F) 04/01/2022 13/01/2022
Ados Pakistan Limited # 06/01/2022 13/01/2022 13/01/2022
(BAFLTFC7) Bank
AL falah Limited 06/01/2022 15/01/2022
(CNERGYSC) Cnergyico
PK Limited 10/01/2022 18/01/2022
Leiner Pak Gelatine Limited # 12/01/2022 18/01/2022 18/01/2022
Sindh Abadgars Sugar Mills
Limited 19/01/2022 25/01/2022 NIL 25/01/2022
Habib Sugar Mills Limited 17/01/2022 26/01/2022 60% (F) 13/01/2022 26/01/2022
The Thal Industries
Corporation Limited 19/01/2022 26/01/2022 30% (F) 17/01/2022 26/01/2022
Al-Abbas Sugar Mills Limited 19/01/2022 26/01/2022 100% (F) 17/01/2022 26/01/2022
Mirpurkhas Sugar Mills Limited 20/01/2022 27/01/2022 NIL 27/01/2022
Dewan Sugar Mills Limited 20/01/2022 27/01/2022 NIL 27/01/2022
Noon Sugar Mills Limited 21/01/2022 27/01/2022 35% (F) 19/01/2022 27/01/2022
Shahtaj Sugar Mills Limited 21/01/2022 28/01/2022 50% (F) 19/01/2022 27/01/2022
Baba Farid Sugar Mills Limited 21/01/2022 28/01/2022 NIL 28/01/2022
Hussein Sugar Mills Limited 21/01/2022 28/01/2022 NIL 28/01/2022
Khairpur Sugar Mills Limited 21/01/2022 28/01/2022 NIL 28/01/2022
Al-Noor Sugar Mills Limited 21/01/2022 30/01/2022 50% (F) 19/01/2022 27/01/2022
Shahmurad Sugar Mills Limited 21/01/2022 30/01/2022 30% (F) 19/01/2022 27/01/2022
Mehran Sugar Mills Limited 10% B
Jauharabad Sugar Mills Limited 10% (F) 28/01/2022
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Indications:
Extra Ordinary General Meeting #
Right issue at a Premium of Rs.17/- per share ##
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