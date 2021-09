KARACHI: The following transactions member to member subsequently reported on Monday (September 27, 2021).

============================================================================================================== MEMBERS HAVE SUBSEQUENTLY REPORTED THE FOLLOWING TRANSACTIONS MEMBER TO MEMBER ============================================================================================================== As on: 27-09-2021 ============================================================================================================== Member Name Member Name Company Turnover Rates Buyer Seller of Shares ============================================================================================================== JS Global Cap. IGI Finex Allied Rental Modara 187,000 14.50 Total/Weighted Avg. Rate 187,000 14.50 Trust Securities BMA Capital Jah. Siddiqui & Co. 30,000 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 30,000 25.00 Growth Sec. Fawad Yusuf Sec. Telecard Ltd. 250,000 14.30 Interactive Securities HH Misbah Sec. 50,000 14.96 Interactive Securities Fawad Yusuf Sec. 375,000 14.52 MRA Sec. M. M. M. A. Khanani 39,000 14.96 Total/Weighted Avg. Rate 714,000 14.50 ============================================================================================================== Total Turnover 931,000 ==============================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021