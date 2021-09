KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (September 10, 2021).

============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Wafrah Disc Pakistan Crude Oil National Shipping Corp 08-09-2021 OP-2 M.T Disc. Pakistan karachi Crude Oil National Shipping Corp 07-09-2021 OP-3 Lian Disc. Alpine Marine 08-09-2021 Bai hu Mogas Services B-2/B-3 Capricornus Disc. NYL Lines 09-09-2021 Leader Vehicle Pakistan B-5 Quang Disc. Palm Alpine Marine 02-09-2021 Vinh 89 Kernel Services B-11/B-12 Spring Disc. WMA Ship 31-08-2021 Sunshine DAP Care Services B-13/B-14 King baton Disc. Golden 09-09-2021 Rouge Wheat Shipping Lines B-14/B-15 Georgia M Load Ocean 10-09-2021 Clinkers Services B-16/B-17 Good Disc General Legend Shipping Luck-1 Cargo & Logistic 10-09-2021 ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-25 Mohar Load Sirius 09-09-2021 Cement Logistic B-26/27 Ym Disc. Load In Shipping 08-09-2021 Express Container B-28/B-29 Msc Disc. Load MSC Agency 08-09-2021 Patnaree III Container Pakistan B-29/B-30 Diyala Disc. Load X-press Feeder 09-09-2021 Container Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE SOUTH WHARF ----------------------------------------------------------------------------- Saptl-3 Cosco Disc. Load Cosco 10-09-2021 Thailand Container Shipping Lines Saptl-4 Rita Disc. Load East Wind 09-09-2021 Contianer Shipping Company ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ym Express 10-09-2021 Disc. Load In Shipping Container Rita 10-09-2021 Disc. Load East Wind Contianer Shipping Company ============================================================================= EXPECTED ARRIVALS ============================================================================= Stolt Cobalt 10-09-2021 D/3500 Alpine Marine Chemical Services Tsm Pollux 10-09-2021 D/2500 East Wind Chemical Shipping Company X-Press 10-09-2021 D/L Container X-Press Anglesey Feeders Shipping Agency Northern 10-09-2021 D/L Container Hapag Lloyd Dexterity Pakistan Scio Sky 11-09-2021 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Msc Ishyka 11-09-2021 D/L Container MSC Agency Pakistan X-Press 11-09-2021 D/L Container X-Press Feeder Bardsey Shipping Chanya Naree 11-09-2021 L/19950 Cement Crystal Sea Services Dewi 11-09-2021 L/31200 Sirius Logistic Ambarwati Clinkers Pvt. Ltd ============================================================================= SHIP SAILED ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Global Star 10-09-2021 Tanker - KSL Huayang 10-09-2021 General Cargo - Oceanic Wisdom 10-09-2021 General Cargo - Sonja 10-09-2021 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Mu Mian General Cosco 09.09.2021 Song cargo MW-2 Nil MW-4 BBG Coal Maersk Pak 06.09.2021 Confidence ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Alby Story Coal G.A.C 09.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- PORT QASIM ELECTRIC POWER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PQEPT Star Hydrus Coal Sino Trans 09.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Maritime Palm oil Alpine 09.09.2021 Trans Quility ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT RDO Containers Hapag 09.09.2021 Fortune ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Express Containers Hapag 09.09.2021 Athens ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Marvel Furnace oil Trans Marine 08.09.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Shandong Rapeseeds Ocean Services 05.09.2021 Fu Xin ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Gas Zeus LPG M. International 06.09.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Al-Dhafra Coal Ocean World 10.09.2021 PPS Salmon Cement Global -do- ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Marvel Furnace oil Trans Marine 10.09.2021 Express Athens Containers Hapag -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Xpress Bardsey Containers Xpress Feeder 10.09.2021 Paula LPG Grees -do- Al-Salam-II Gas oil Wilhelmsen -do- Mercury Ocean Steel coil G.A.C -do- IVS Pebble Beach Coal East Wind Waiting for berths Coral Gem Coal Water Link - Orient Sky Soya Bean Alpine - Ocean Harvest-I Steel coil Legend - Flex Volunteer LNG Alpine - Jaga Abha Mogas Trans Marine - Nord Neptune Mogas Alpine - Sanmar Song Bird Gas oil Wilhelmsen - Alpine Legend Gas oil Alpine - Khairpur Gas oil Wilhelmsen - Faros Furnace oil Alpine - Blue Pride Furnace oil Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= CMA CGM Racine Containers CMA CGM 10.09.2021 Teera Bhum Containers - 11.09.2021 Cap Carmel Containers - -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021