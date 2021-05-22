ANL 31.00 Decreased By ▼ -0.30 (-0.96%)
ASC 15.15 Increased By ▲ 0.05 (0.33%)
ASL 23.30 Increased By ▲ 0.38 (1.66%)
AVN 88.20 Increased By ▲ 0.60 (0.68%)
BOP 7.84 Increased By ▲ 0.14 (1.82%)
BYCO 10.11 Decreased By ▼ -0.14 (-1.37%)
DGKC 114.00 Increased By ▲ 1.50 (1.33%)
EPCL 51.16 Increased By ▲ 1.26 (2.53%)
FCCL 23.75 Increased By ▲ 0.45 (1.93%)
FFBL 25.79 Decreased By ▼ -0.06 (-0.23%)
FFL 15.78 Decreased By ▼ -0.06 (-0.38%)
HASCOL 10.63 Decreased By ▼ -0.68 (-6.01%)
HUBC 78.00 Increased By ▲ 0.30 (0.39%)
HUMNL 6.38 Decreased By ▼ -0.22 (-3.33%)
JSCL 22.50 Decreased By ▼ -1.11 (-4.7%)
KAPCO 39.75 Increased By ▲ 0.65 (1.66%)
KEL 4.20 Increased By ▲ 0.04 (0.96%)
LOTCHEM 14.60 Decreased By ▼ -0.24 (-1.62%)
MLCF 43.99 Increased By ▲ 0.20 (0.46%)
PAEL 31.72 Decreased By ▼ -0.03 (-0.09%)
PIBTL 10.49 Decreased By ▼ -0.30 (-2.78%)
POWER 9.05 Increased By ▲ 0.01 (0.11%)
PPL 83.80 Increased By ▲ 1.50 (1.82%)
PRL 26.05 Increased By ▲ 0.63 (2.48%)
PTC 9.36 Increased By ▲ 0.06 (0.65%)
SILK 1.39 Increased By ▲ 0.09 (6.92%)
SNGP 43.15 Increased By ▲ 1.80 (4.35%)
TRG 174.10 Increased By ▲ 0.91 (0.53%)
UNITY 40.72 Increased By ▲ 0.02 (0.05%)
WTL 1.89 Increased By ▲ 0.12 (6.78%)
BR100 4,950 Increased By ▲ 41.19 (0.84%)
BR30 25,704 Increased By ▲ 178.22 (0.7%)
KSE100 45,915 Increased By ▲ 340.91 (0.75%)
KSE30 18,719 Increased By ▲ 144.22 (0.78%)

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Markets

Exchange rates: buying and selling

Recorder Report 22 May 2021

KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (May 21, 2021).

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CURRENCY           SYMBOL     TT         TT
                          Selling    Buying
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U.S DOLLAR          USD    153.95    153.45
EURO                EUR    188.34    187.73
JAPANESE YEN        JPY    1.4143    1.4097
BRITISH POUND       GBP    218.30    217.59
SWISS FRANC         CHF    171.65    171.09
CANADIAN DOLLAR     CAD    127.48    127.07
AUSTRALIAN DOLAR    AUD    119.45    119.06
SWEDISH KRONA       SEK     18.65     18.59
NORWEGIAN KRONE     NOK     18.53     18.47
DANISH KRONE        DKK     25.32     25.24
NEWZEALAND DOLLAR   NZD    110.62    110.26
SINGAPORE DOLLAR    SGD    115.65    115.28
HONGKONG DOLLAR     HKD     19.91     19.84
KOREAN WON          KRW    0.1366    0.1361
CHINESE YUAN        CNY     24.06     23.98
MALAYSIAN RINGGIT   MYR     37.18     37.06
THAI BAHT           THB      4.91      4.89
U.E.A DIRHAM        AED     41.92     41.79
SAUDI RIYAL         SAR     41.09     40.96
QATAR RIYAL         QAR     42.29     42.16
KUWAITI DINAR       KWD    512.77    511.11
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