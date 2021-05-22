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Exchange rates: buying and selling
22 May 2021
KARACHI: Exchange rates issued by the Treasury Management Division of National Bank of Pakistan on Friday (May 21, 2021).
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CURRENCY SYMBOL TT TT
Selling Buying
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U.S DOLLAR USD 153.95 153.45
EURO EUR 188.34 187.73
JAPANESE YEN JPY 1.4143 1.4097
BRITISH POUND GBP 218.30 217.59
SWISS FRANC CHF 171.65 171.09
CANADIAN DOLLAR CAD 127.48 127.07
AUSTRALIAN DOLAR AUD 119.45 119.06
SWEDISH KRONA SEK 18.65 18.59
NORWEGIAN KRONE NOK 18.53 18.47
DANISH KRONE DKK 25.32 25.24
NEWZEALAND DOLLAR NZD 110.62 110.26
SINGAPORE DOLLAR SGD 115.65 115.28
HONGKONG DOLLAR HKD 19.91 19.84
KOREAN WON KRW 0.1366 0.1361
CHINESE YUAN CNY 24.06 23.98
MALAYSIAN RINGGIT MYR 37.18 37.06
THAI BAHT THB 4.91 4.89
U.E.A DIRHAM AED 41.92 41.79
SAUDI RIYAL SAR 41.09 40.96
QATAR RIYAL QAR 42.29 42.16
KUWAITI DINAR KWD 512.77 511.11
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