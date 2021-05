KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Friday (May 7, 2021).

============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Nil MW-2 Gail Rice East Wind 03.05.2021 MW-4 Nil ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Bel South Coal Wilhelmsen 04.05.2021 PIBT Georgia M Coal East Wind 06.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Jeppesen Containers Maesk Pak 06.05.2021 Maersk ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Express Containers Happag 06.05.2021 Athens ----------------------------------------------------------------------------- Fotco Oil Terminal ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Al-Soor-II Gas oil G.A.C 05.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Pedhoulas Soya bean Ocean Services 03.05.2021 Rose ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN GASPORT CONSORTIUM ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Golar Frost LNG G.A.C 06.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPGTERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC White Peal LPG M. International 02.05.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Susana S Chemicals East Wind 06.05.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Elbabe Coal Wilhelmsen 07.05.2021 Atlantic Elm Steel coil G.A.C -do- Al-Gharrafa LNG G.S.A ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Bel South Coal Wilhelmsen 07.05.2021 Jeppesen Containers Maesk Pak -do- Maersk Al-Soor-II Gas oil G.A.C -do- White Peal LPG M. International -do- Susana S Chemicals East Wind -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= PRO Alliance Mogas Trans Marine 07.05.2021 TRF Maimi Palm oil Alpine -do- Bosphorus Asia Steel coil Alpine -do- Eritta Coal Ocean Services -do- Young Spirit Coal Sino Trans -do- Basic Portland Coal Ocean World Waiting for berth ASL Fortune Coal East Wind - Petrol Bulker Coal East Wind - Dianosis Coal G.A.C - Valentia Blue Coal East Wind - ER Los Containers OOCL - Angeles Lemessos Soya Bean Alpine - Wind Damas Mogas Alpine - Caesar Mogas Alpine - Junior-G Gas oil G.A.C - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Meratus Containers Maersk Pak 07.05.2021 Jajawijaya Conti Courage Containers MSC Pak -do- Teera Bhum Containers -do- APL New York Containers APL 08.05.2021 MSC Jasmine Containers MSC Pak -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021