KARACHI: Dividend/Bonus announcements by the companies listed on the Pakistan Stock Exchange.

=============================================================================================================== YEAR Profit/(Loss) EPS ANNUAL CLOSURE OF ENDED/ DIVIDEND/ After (Rs) GENERAL SHARE HALF YEARLY/ BONUS/ Taxation MEETING TRANSFER COMPANY QUARTERLY RIGHT (Rs. in BOOKS ACCOUNTS million) =============================================================================================================== Thal Limited 31.12.2020 80% (i) 1,592.189 19.65 13.03.2021 to (Unconsolidated) Half Year 19.03.2021 Thal Limited 31.12.2020 - 2,607.185 29.55 - - (Consolidated) Half Year Gul Ahmed Textile Mills 31.12.2020 - 1,766.244 4.13 - - Limited (Unconsolidated) Half Year Gul Ahmed Textile Mills 31.12.2020 - 1,885.987 4.41 - - Limited (Consolidated) Half Year United Bank Limited 31.12.2020 95% (F) 20,898.783 17.07 29.03.2021 19.03.2021 to (Unconsolidated) Year End 03:00.p.m. 29.03.2021 AGM United Bank Limited 31.12.2020 - 20,804.907 17.12 - - (Consolidated) Year End Maple Leaf Cement 31.12.2020 - 1,109.375 1.01 - - Factory Limited Half Year (Unconsolidated) Maple Leaf Cement 31.12.2020 - 1,625.449 1.48 - - Factory Limited Half Year (Consolidated) Quetta Textile Mills 31.12.2020 - (339.535) (26.12) - - Limited Half Year TPL Trakker Limited 31.12.2020 - (173.055) (0.92) - - (Unconsolidated) Half Year TPL Trakker Limited 31.12.2020 - (213.063) (1.10) - - (Consolidated) Half Year Tata Textile Mills Limited 31.12.2020 - 160.414 9.26 - - Half Year United Distributors 31.12.2020 - (110.528) (3.13) - - Pakistan Limited Half Year Sapphire Fibres 31.12.2020 - 860.677 43.46 - - Limited Half Year (Unconsolidated) Sapphire Fibres 31.12.2020 - 2,075.727 76.90 - - Limited (Consolidated) Half Year First Equity Modaraba 31.12.2020 - 6.347 0.121 - - (Unconsolidated) First Equity Modaraba 31.12.2020 - 42.115 0.80 - - (Consolidated Half Year Gillette Pakistan Limited 31.12.2020 - 13.047 0.68 - - Half Year First Elite Capital 31.12.2020 - 0.507 0.04 - - Modaraba Half Year Fateh Sports Wear 31.12.2020 - (16.912) (8.46) - - Limited Half Year First Paramount 31.12.2020 - 0.818 0.06 - - Modaraba Half Year Elahi Cotton Mills 31.12.2020 - 10.367 7.98 - - Limited Half Year Nishat Chunian Power 31.12.2020 - 1,425.375 3.88 - - Limited Half Year Bhanero Textile 31.12.2020 - 477.438 159.15 - - Mills Limited Half Year Service Fabrics Limited 31.12.2020 - (0.251) (0.016) - - Half Year Blessed Textiles Limited 31.12.2020 - 411.161 63.92 - - Half Year Khyber Textile Mills 31.12.2020 - (3.499) - - - Limited Half Year Otsuka Pakistan Limited 31.12.2020 - 101.959 8.43 - - Hafiz Limited 31.12.2020 - 4.234 3.53 - - Half Year Pioneer Cement Limited 31.12.2020 - 606.511 2.67 - - Half Year Fateh Industries Limited 31.12.2020 - (1.350) (0.67) - - Half Year .EFU General 31.12.2020 55% (f) 2,370.823 11.85 31.03.2021 25.03.2021 to Insurance Limited Year End 10:00.a.m. 31.03.2021 AGM Nestle Pakistan Limited 31.12.2020 610% (f) 8,884.595 195.91 27.04.2021 20.04.2021 to Year End 12:00.p.m. 27.04.2021 AGM Samba Bank Limited 31.12.2020 7.5% (f) 1,011.669 1.003 29.03.2021 22.03.2021 to Year End 12:00.p.m. 29.03.2021 AGM ===============================================================================================================

Copyright Business Recorder, 2021