KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (February 16, 2021).

============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= ALONGSIDE EAST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- OP-1 Dae Won Disc. Eastwind 15-02-2021 Chemical Shipping OP-2 Constantinos Disc. Alpine Marine 15-02-2021 Mogas Services SAPTL-3 Xin Yan Tian Disc./Load Cosco Saeed 15-02-2021 Container Karachi SAPTL-4 Hyundai Disc./Load United Marine 16-02-2021 Paramount Container Services B-1 Al Shaffiah Disc. Wilhelmsen Ship 14-02-2021 Chemical Services B-3/B-2 Eider S Disc. Wheat Daco Marine 07-02-2021 Services B-9/B-8 Kota Naked Disc./Load Pacific Delta 15-02-2021 Container Shipping B-10/B-11 Ince Inebolu Disc. Wheat Wma Shipcare 14-02-2021 Services B-11/B-12 Lmz Titan Disc. Wheat Ocean World 13-02-2021 B-13/B-14 Asia Ruby II Load Crystal 13-02-2021 Clinkers Sea Service B-14/B-15 Asteris Disc. Sea Hawks 15-02-2021 General Asia Global Cargo B-16/B-17 Attalia Disc. Eastwind 01-02-2021 Soya Bean Shipping Seed ----------------------------------------------------------------------------- ALONGSIDE WEST WHARF ----------------------------------------------------------------------------- B-25 Maliha Load. Alpine 10-02-2021 White Oil Marine Services B-26/B-27 Oocl Disc./Load OOCL 15-02-2021 Guangzhou Container Pakistan B-28/B-29 Wan Hai 613 Disc./Load Rehmat 16-02-2021 Container Shipping ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Korea Chemi 16-02-2021 L/4000 Ethanol Eastwind SHipping Ulanga 16-02-2021 D/L Container Golden Shipping Lines Estela Claire 16-02-2021 D/63850 Canola Ocean Services Golden 17-02-2021 D/1000 Chemical Alpine Marine Services Brilliant Chemroad Wing 17-02-2021 D/20000 Palm Oil, Alpine Marine Services D/4500 Base Oil Erving 17-02-2021 D/L Container Cma Cgm Pakistan As Sicilia 17-02-2021 D/L Container Eastwind Shipping Oel Kedarnath 17-02-2021 D/L Container Eastwind Shipping Pure Vision 17-02-2021 D/47501 Wheat Noble Shipping Services Ince Fortune 17-02-2021 D/55000 Wheat North Star International ============================================================================= EXPECTED SAILING ============================================================================= Dae Won 16-02-2021 Disc. Chemical Eastwind Shipping Asia Ruby II 16-02-2021 Load Clinkers Crystal Sea Service ============================================================================= SHIPS DEPARTURES ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Tamina 16-02-2021 Container Ship N/A Teera Bhum 16-02-2021 Container Ship N/A Grand Way Star 16-02-2021 General Cargo N/A APL Columbus 16-02-2021 Container Ship N/A ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 NIL MW-2 NIL MW-4 Orient Angel Coal Wilhelmsen 11.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Songa Opal Palm Oil Alpine 15.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC America Containers MSC Pak 14.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- 2ND CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Containers Maersk Pak 15.02.2021 Benionville ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Sea Helios Mogas Alpine 15.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP BTG Kailash Soya Bean Ocean Servies 11.02.2021 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Tiger Harmony Chemicals East Wind 16.02.2021 Amoliani Containers Hapag -do- BBC Volga Project Guld Marine -do- Cargo ============================================================================= EXPECTED DEPARTURES ============================================================================= Oriental Angel Coal Wilhelmsen 16.02.2021 MSC America Containers MSC Pak -do- Maersk Containers Maersk Pak -do- Bentonville ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= Umm Bab LNG General Shipping 16.02.2021 Josco Dezhou Coal Wilhelmsen -do- Genuine Venus Palm Oil Alpine Waiting for Berth Coronar Palm Oil Alpine - Farah Louise Soya bean Alpine - MG Kronos Soya bean Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Pina Containers MAC Pak 16.02.2021 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2021