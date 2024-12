Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (December 26, 2024) .

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 M.t Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Ship Corpt 25-12-2024 Op-3 Pacific Disc Crude Pakistan National Sky Oil Ship Corpt 24-12-2024 B-4 Uafl Dis/Load Golden Shipping 25-12-2024 Dubai Containers Lines B-17/B-16 Alamo Disc Chick Gulf Terminal 17-12-2024 Peas Operation Nmb-1 Shams Load N.S Shipping 12-12-2024 Rice Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Navios Dis/Load Inshipping 25-12-2024 Jasmin Containers ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Zhong Gu Dis/Load Sharaf Shipping 25-12-2024 Ji Nan Containers Agency Sapt-3 HemmaBhum Dis/Load United Marine 24-12-2024 Containers Agencies Sapt-4 Hmm Dis/Load United Marine 25-12-2024 Bankok Containers Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= NIL ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Hafnia 26-12-2024 D/11000 Jet Oil Associated Kalllang Liner Agencies M.T Quetta 26-12-2024 D/72000 Crude Pakistan Oil National Ship Corpt Wan Hai 626 27-12-2024 D/L Container Rahmat Shipping X-Press 27-12-2024 D/L Container X-Press Feeder Capella Ship Agency Pak One 27-12-2024 D/L Container Ocean Network Reputation Express Pakistan Gfs Giselle 27-12-2024 D/L Container Eastwind Shipping Company Gfs Ruby 27-12-2024 D/L Container Eastwind Shipping Company ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Sargodha 26-12-2024 Tanker - Ever Excel 26-12-2024 Container Ship - Hyundai Shanghai 26-12-2024 Container Ship - Kiran Istanbul 26-12-2024 Rock Phosphate - Athina 26-12-2024 Tanker - Putuoshan 26-12-2024 Tanker - Southern Anoa 26-12-2024 Tanker - Marsa Neptune 26-12-2024 Container Ship - Spar Lynx 26-12-2024 Clinkers - Mol Presence 26-12-2024 Container Ship - Star Blessing 26-12-2024 Container Ship - Independent Spirit 26-12-2024 Container Ship - Northern Practise 26-12-2024 Container Ship - =============================================================================

