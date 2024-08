Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (August 08, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.t Quetta Dics Pakistan National Crude Oil Ship Corp 08-08-2024 OP-3 Semeru Load HSFO Alphine Marine Services Pvt Lt 07-08-2024 B-10/B-11 Erlyne Disc Dap Bulk Shipping Agencies Pvt Lt 02-08-2024 B-11/B-12 Akij Star Disc Seahawks 06-08-2024 General Pvt Ltd Cargo B-13/B-14 Feng Load Ocean 31-07-2024 He Hai Clinkers Services B-14/B-15 Clover Disc Bulk Shipping 08-08-2024 DAP Agencies B-17/B-16 Taokas Disc Bulk Shipping 29-07-2024 Wisdom DAP Agencies ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Al Hadbaa Load Gearbulk Shippi 01-08-2024 Cement Pvt Ltd B-28/B-29 Navios D/L Oceansea Shippi 08-08-2024 Jasmine Container Pvt Ltd Ship ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Xin Pu D/L Cosco Shipping 07-08-2024 Dong Container Line Pak Pvt Ltd Ship Sapt-3 On Matrix D/L Ocean Network 06-08-2024 Container Express Pakistan Ship ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Al Hadbaa 08-08-2024 Load Cement Gearbulk Shipping Pvt Ltd Feng He Hai 08-08-2024 Load Clinkers Ocean Services Xin Pu Dong 08-08-2024 D/L Container Cosco Shipping Ship Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Chemroad 08-08-2024 D/5676 Base Oil Safan Marine Hawk Services Pvt Ltd Uafl Dubai 08-08-2024 D/L Container Golden Shipping Ship Lines Pvt Ltd Belita 08-08-2024 D/L Container CmaCgm Ship Pakistan Pvt Ltd Cosco 08-08-2024 D/L Container CoscoShiping New York Ship Line Pak Pvt Ltd Gluon 08-08-2024 D/L Container Anchor Logistics Ship Pvt Ltd Sea Lord 08-08-2024 D/2100 Bulk Sirius Logistics Pakistan Pvt Ltd Chryslis 09-08-2024 D/70000 Pakistan National Crude Oil Ship Corp Marvel 09-08-2024 D/20000 TranstradePvt Ltd Carbon Oil Themis Leader 09-08-2024 D/L Container NYK Lines Ship PakistanPvt Ltd Lofty 09-08-2024 D/L Container - Mountain Ship X-Press 08-08-2024 D/L Container Xpress Feeders Capella Ship PakistanPvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Vessel Date Cargo ============================================================================= CcniAngol 08-08-2024 Container Ship - Zhong Gu Bo Hai 08-08-2024 Container Ship - Kota Loceng 08-08-2024 Container Ship - Hanfnia Excelstor 08-08-2024 Tanker - Dimitris Y 08-08-2024 Container Ship - Oocl Australia 08-08-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Singapore BulkeRice Ocean World August 05, 2024 MW-2 Sweet Judi Rice Star Shipping July29, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Ji Rong Coal GSA August 07, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Saehan Palm oil Alpine August 06, 2024 Jasper ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK August 07, 2024 Positano ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Qi Lin Zuo Mogas Alpine August 07, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Rakan-5 Rice East Wind August 05, 2024 FAP Sweet Rice Ocean August 04, 2024 Lady-III World ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Al-Diab-II LPG M August 07, 2024 International ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Jipro Neftis Chemicals Alpine August 07, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Maran Gas Asclepius LNG GSA August 8th, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Al-Diab-II LPG M International August 8th , 2024 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Nil Nil Nil August 8th, 2024 Solar Catie Palm oil Alpine Waiting for Berths Khairpur Mogas Alpine -do- Jag Padma Mogas Trans Marine -do- Rhine Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Milaha Qatar LNG GSA August 8th, 2024 Maersk Cabo Verde Container GAC -do- Atlantic Ibis Container GAC August 9th, 2024 X-Press Altair Container GAC -do- Maersk Saratoga Container GAC -do- Torrente Container GAC -do- =============================================================================

