Habib Metropolitan Bank declares PLS profit rates

KARACHI: The Habib Metropolitan Bank has declared the following profits rates on PLS deposits for half year ended on June 30, 2024.

=================================================== Jan 01, 2024 to June 30,2024 =================================================== Saving Deposit – Individuals only 20.50% Habib Metro Multiplier Accounts 20.50% Habib Metro Asaan Account – Saving 20.50% Asaan Digital Savings Account 20.50% Asaan Digital Remittance Saving Account 20.50% Freelancer Digital Saving Account 20.50% Habib Metro Ladies Savings Account 20.50% Habib Metro Rozana Munafa Savings Account 20.50% Roshan Digital Account (NRP Rupee Value Account-Saving) 20.50% =================================================== =================================================== Jan 01, 2024 to June 30, 2024 =================================================== HabibMetro Saving Plus Account – Individuals only =================================================== Upto Rs. 250,000/- 20.50% Over Rs. 250,000/- 20.75% Habib Metro Privilege 55 Plus 21.00% Habib Metro Junior Saver Accounts 21.00% =================================================== =================================================== Jan 01,2024 to Jun 12, 2024 to Jun 11, 2024 Jun 30, 2024 =================================================== SNTD =================================================== 7 days 19.50% 18.00% 30 days and over 19.50% 18.00% Term/Fixed Deposits 1 Month 3 Months 19.50% 18.00% 6 Months 19.50% 18.00% 1 Year 20.00% 18.50% 2 Years 16.00% 14.50% 3 Years 15.50% 14.00% 4 Years 15.00% 13.50% 5 Years 15.00% 13.50% =================================================== ==================================== Jan 01, 2024 to Jun 30, 2024 Habib Metro Izafa Certificate 16.67% (6 Years) ==================================== ========================================================== Jan 01,2024 to Jun 12, 2024 to Jun 11, 2024 Jun 30, 2024 Habib Metro Bharpoor Munafa Scheme 20.00% 18.50% (1 Year) (1 Year) ========================================================== =============================================================== Habib Metro Mahana Scheme Jan 01, 2024 to Jun 12, 2024 Jun 11, 2024 to Jun 30, 2024 1 Year – minimum placement Rs. 25,000/- 19.75% 18.25% 2 Years – minimum placement Rs.25,000/- 15.75% 14.25% 3 Years – minimum placement Rs.50,000/- 15.25% 13.75% 4 Years – minimum placement Rs.50,000/- 15.00% 13.50% 5 Years – minimum placement Rs.100,000/- 14.75% 13.25% =============================================================== ================================================================== Habib Metro Premium Deposit Scheme ================================================================== Jan 01, 2024 to Jun 12, 2024 to Jun 11, 2024 Jun 30, 2024 ================================================================== QTR HY YR QTR HY YR ================================================================== For 1 Year 19.85% 19.95% 21.00% 18.35% 18.45% 19.50% For 2 Years 15.85% 15.95% 16.00% 14.35% 14.45% 14.50% For 3 Years 15.35% 15.45% 15.50% 13.85% 13.95% 14.00% For 4 Years 15.10% 15.20% 15.25% 13.60% 13.70% 13.75% For 5 Years 14.85% 14.95% 15.00% 13.35% 13.45% 13.50% ================================================================== —PR ==================================================================

