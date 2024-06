Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (June 24, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Nh Disc. Gac Pakistan 21-06-2024 Erle Mogas Pvt Ltd B-1 Xt Load Trans 21-06-2024 Dolphin Molasses Maritime B-2 Orientak Load Eastwind 24-06-2024 Viola Chemical Shipping Co. B-14/B-13 Sea Load Sirius Logistic 23-06-2024 Affluence Clinkers Pakistan B-15/B-14 Pan Load Talc International Shipping Optimum Lump & Services 20-06-2024 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-28/B-29 Wadi Disc. Load Universal 23-06-2024 Duka Containers Shipping ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-1/Saptl-2 CmaCgm Disc. Load CmaCgm 24-06-2024 Titus Container Pakistan Saptl-3/Saptl-2 Kmtc Disc. Load United Marine 23-06-2024 Delhi Container Agencies Pvt Ltd Saptl-4 CmaCgm Disc. Load CmaCgm 23-06-2024 Gemini Container Pakistan ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= CmaCgm 23-06-2024 Disc. Load CmaCgm Gemini Container Pakistan Optimum 20-06-2024 Load Talc International Lump Shipping & Services Nh Erle 21-06-2024 Disc. Mogas Gac Pakistan Pvt Ltd CmaCgm 24-06-2024 Disc. Load CmaCgm Titus Container Pakistan Wadi Duka 23-06-2024 Disc. Load Universal Shipping Containers ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Oocl 24-06-2024 D/L Container Oocl Pakistan Nagoya Ship Pvt Ltd Xin Ya 24-06-2024 D/L Container CoscoShiping Line Zhou Ship Pak Pvt Ltd Apl Salalah 24-06-2024 D/L Container CmaCgm Ship Pakistan Simitrus Y 24-06-2024 D/L Container Ship - Cosco 24-06-2024 D/L Container Ship CoscoShiping New York Line Pak Pvt Ltd Sm Tianjin 25-06-2024 D/L Container Ship Rahmat Shipping Pvt Ltd Navios 25-06-2024 D/L Container Ship Oceansea Jasmine Shipping Pvt Ltd One 25-06-2024 D/L Container Ship Ocean Network Matrix Express Pakistan MscAvni 25-06-2024 D/L Container Ship Msc Agency PakistanPvt Ltd X-Press 25-06-2024 D/L Container Ship X-Press Feeders Capella Shipping Agency Gfs Juno 25-06-2024 D/L Container Ship Eastwind Shipping CompanyPvt Ltd Pavo Breeze 25-06-2024 D/55000 Rock WmaShipcare Phosphat Services PvtLtd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Oceana Pearl 24-06-2024 General Cargo - Hansa Europe 24-06-2024 Container Ship - Msc Viviana 24-06-2024 Container Ship - Joanna 24-06-2024 Tanker - Hyundai Faith 24-06-2024 Container Ship - Xin Ning Bo 24-06-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Baustella Bitumen Trans June22, 2024 Marine ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Chemtrans Mogas Sharraf June23, 2024 Ionian Shipping ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Doris AMM WMA June23, 2024 Sulphate ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al- LNG GSA June23, 2024 Jassasiya ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= OuterAnchorage ============================================================================= Sinar Palm Alpine June 24th, 2024 Mendawai oil Horizon-1 LPG M -do- International Gaslog Geneva LNG GSA -do- Sea Canola Ocean Waiting for Berths Journey Service ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= TSS Amber Container GAC June 24th, 2024 Maersk Kinloss Container GAC -do- Atlantic Ibis Container GAC June 25th, 2024 =============================================================================

