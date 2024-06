Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (June 20, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-3 Maritime Disc Alpine Marine 15-06-2024 Gracious Chemical Services B-5 Uafl Liberty Disc Load Golden Shipping 18-06-2024 Container Lines B-7/B-6 Ever Ursula Disc Load Green Pak 18-06-2024 Container Shipping B-8/B-9 OnurG.A Disc Load Eastwind Shippi 18-06-2024 Container Co. B-9/B-8 Ssl Disc Load Alflah Container Godavari Container Terminal Co. 19-06-2024 B-14/B-13 Oceana Disc Seahaws Pvt Ltd 18-06-2024 Pearl General Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-25/B-24 Sea Disc Rock WMA Shipcare 15-06-2024 Affluence Phosphate Services B-26/B-27 Ever Ursula Disc Load Green Pak 18-06-2024 Container Shipping ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 X-Press Disc Load X-Press Feeders Odyssey Container Shipping Agency 19-06-2024 Saptl-4 Kota Loceng Disc Load Pacific Delta 20-06-2024 Container Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kota Loceng 20-06-2024 Disc Load Pacific Delta Container Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Wadi Duka 20-06-2024 D/L Barite Lumps Universal Shipping Hansa Europe 20-06-2024 D/L Container Ship Hapag-Lloyd Pakistan Seaspan 20-06-2024 D/L Container Ship Hapag-Lloyd Husdon Pakistan Pan Optimum 20-06-2024 L/30000 L/30000 International Shipping & Services Nh Erle 20-06-2024 D/45000 Mogas Gac Pakistan Orientak Viola 20-06-2024 L/2500 Chemical Eastwind Shipping Company Joanna 20-06-2024 D/3500 Chemical Eastwind Shipping Company Xt Dolphin 20-06-2024 L/20200 Molases Trans Maritime Hyundai Faith 20-06-2024 D/L Container Ship United Marine Agencies Pvt Ltd Xin Ning Bo 20-06-2024 D/L Container Ship CoscoShiping Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Bow Aquarius 20-06-2024 Tanker - CmaCgm Nabucco 20-06-2024 Container Ship - Vancouver 20-06-2024 Container Ship - M.t.Mardan 20-06-2024 Tanker - Xin Pu Dong 20-06-2024 Container Ship - Xin Beijing 20-06-2024 Container Ship - Navios Bahamas 20-06-2024 Container Ship - Ocean Aglaia 20-06-2024 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Atlantic Palm oil Alpine June19, 2024 Crown ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Marathopolis Container GAC June19, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK June19, 2024 Positano ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Ashico Rice East Wind June18, 2024 Victoria ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Simaisma LNG GSA June19, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Nordic Copenhagen Chemicals GSA June 20th, 2024 IMO LNG GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Marathopolis Container GAC June 20th, 2024 MSC Positano Container MSC PAK -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Maersk Chicago Container GAC June 20th, 2024 OM Shanghai Chemicals Alpine -do- Khairpur Gasoline Alpine -do- Baustella Bitumen Trans Marine Waiting for Berths Chemtrans Ionian Mogas Sharaf Shipp -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Navios Constellation Container GAC June 20th, 2024 Atlantic Ibis Container GAC June 21st, 2024 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024