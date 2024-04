Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (April 15, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-2 M.t Mardan Disc Crude Pakistan National Oil Ship Corpt 13-04-2024 Op-3 Dubai Disc Pakistan National Glamour Crude Oil Ship Corpt 14-04-2024 B-6/B-7 Euphoria D/L Tasamarine 09-04-2024 Container & Logistics B-10/B-11 Anna Disc Ocean Services 28-03-2024 Elisabeth Wheat Pvt Ltd B-11/B-12 Cycas Disc Eastwind 28-03-2024 Wheat Shipping Co. B-14/B-15 Omurtag Disc Wheat North Star 28-03-2024 in Bulk International B-17/B-16 Xin Run Disc Legend Shipping Chen General & Logistics 14-04-2024 Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-28/B-29 Northern D/L Oceansea 14-04-2024 Practise Container Shipping ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2/ Cypress D/L CmaCgm 15-04-2024 Saptl-1 Container Pakistan Pvt Ltd Saptl-3 Kota D/L Pacific Delta 14-04-2024 Layang Container Shipping ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Northern Practise 15-04-2024 D/L Container Oceansea Shipping ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sc Mercury 15-04-2024 D/9000 Alpine Marine Chemical ServicesPvt Ltd Zhong Gu 15-04-2024 D/L Container Sharaf Shipping Ji Nan Agency Pvt Ltd M.t. Quetta 16-04-2024 D/72000 Pakistan National Crude Oil Ship.Corpt Sea Fortune 16-04-2024 D/7000 Base Oil Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Ever Envoy 16-04-2024 D/L Container Green Pak Shipping Pvt Ltd Arman 10 16-04-2024 L/2000 Rice Tradelink International V Noble 16-04-2024 D/43794 Legend Shipping General Cargo &Logistics Pvt ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Chemroad Orchid 15-04-2024 Tanker - Beijing Bridge 15-04-2024 Container Ship - Shun Long 15-04-2024 Container Ship - Hansa Europe 15-04-2024 Container Ship - Hyundai Hongkong 15-04-2024 Container Ship - Feng Hui Hai 15-04-2024 General Cargo - Sofia Exoress 15-04-2024 Container Ship - Xin Xhang Shu 15-04-2024 Container Ship - Msc Lagos X 15-04-2024 Container Ship - Maritine Inspiration 15-04-2024 Tanker - Kratos 15-04-2024 Tanker - Oocl Norfolk 15-04-2024 Container Ship - ============================================================================= Port Qasim Intelligence ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Bum Shin Palm oil Alpine Apr. 13, 2024 MW-2 Nil MW-4 Yangzi-31 Coal Ocean World Apr. 12, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Nicholas Coal GSA Apr. 14, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Lydia Gasoil Alpine Apr. 13, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Jutha Rice Ocean World Apr. 12, 2024 Maritimo ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Lusail LNG GSA Apr. 13, 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Alba Gas LPG GSA Apr. 04, 2024 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= TTC Vishaka Palm oil Alpine Apr. 15, 2024 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Lusail LNG GSA Apr. 15, 2024 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Nilgun Container MSC PAK Apr. 15, 2024 Fast Cement Ever Green -do- Gall Palm oil Alpine -do- Asphalt Alliance Bitumen Transmarine Waiting for Berths Dravin LPG M. International -do- Rhine Palm oil Alpine -do- High Trader Mogas Alpine -do- Navigator Vega Chemicals Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= XT-Brightness Chemicals Alpine Apr. 15, 2024 MSC Vilda-X Container MSC PAK -do- MSC Spring-III Container MSC PAK Apr. 16, 2024 MSC United-VIII Container MSC PAK -do- Sea-span Jakarta Container GAC -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2024