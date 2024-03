Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (March 11, 2024).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Chemtra- Disc Transmarine 08-03-2024 nslonian Mogas OP-3 M.t Lahore Disc Crude Pakistan National Oil Ship.Corpt 09-03-2024 B-1 Marmotas Disc Alpine Marine 10-03-2024 Chemical Service B-2/B-3 Aikaterini Load Talc Swift 08-03-2024 Powder Shipping B-5 Morning Disc Wheat Ocean 28-02-2024 in Bulk Services B-10 B-11 Seapower II Disc Bulk Shipping 09-03-2024 Wheat Agencies B-11/B-12 Dolce Vita Disc North Star 07-03-2024 Wheat International B-13/B-14 Yangze 8 Disc Ocean 10-03-2024 Wheat Service B-14/B-15 Alora Disc Wheat Ocean 05-02-2024 in Bulk Services B-16/B-17 Ince Ege Disc Disc 29-02-2024 Wheat General Cargo Nmb-1 Habibi Load Rice N.S Shipping 18-02-2024 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-18 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 Pvt. Ltd B-21 Hout Load Pak Liner 07-03-2024 Pickles Agencies B-25 African Disc Seatrade 02-03-2024 Owl Lentils Shipping B-26-B/27 Navios Disc Load Oceansea 10-03-2024 Bahamas Container Shipping B-28-B/29 Express Disc Load Hapag-Lloyd 10-03-2024 Argentina Container Pakistan ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3/ Cosco Disc Load Cosco Shipping 10-03-2024 Saptl-2 Glory Container Line Pak ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cosco Glory 11-03-2024 Disc Load Cosco Shipping Container Line Pak ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Hafnia 11-03-2024 D/10000 Jet Oil Trans Maritime Shanghai X-Press 11-03-2024 D/L Container X-Press Feeder Pisces Shipping Green Ace 11-03-2024 D/L Container International Shipping & Port CmaCgm 11-03-2024 D/L Container CmaCgm Pakistan Seaspan 11-03-2024 D/L Container Cosco Shipping Oceania Line Pak X-Press 11-03-2024 D/L Container X-Press Feeder Odyssey Shipping Ghousta 11-03-2024 d15955 General Seahawks Cargo Pvt Ltd Mindoro Star 12-03-2024 L/15000 Naphtha Alpine Marine Services Blue Phoenix 12-03-2024 L/4000 Ethanol Eastwind Shipping Company Xin Quan Zhou 12-03-2024 D/L Container Cosco Shipping Line Pak SpilKartini 12-03-2024 D/L Container Oocl Pakistan Pvt Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.t Quetta 11-03-2024 Tanker - Pacific Horizon II 11-03-2024 Tanker - Xin Pu Dong 11-03-2024 Container Ship - Ym Excellence 11-03-2024 Container Ship - Coral Island 11-03-2024 Clinkers - Hyundai Colombo 11-03-2024 Container Ship - Ever Uranus 11-03-2024 Container Ship - Tg Gemini 11-03-2024 Tanker - M.t Shalamar 11-03-2024 Tanker - Xin Beijing 11-03-2024 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Creasted Steel coil G.A.C Mar. 10, 2024 Eagle MW-2 Eagle Rice East Wind Mar. 10, 2024 MW-4 Madison Coal Ocean Mar. 10, 2024 Eagle world ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Yongheng Palm oil Alpine Mar. 10, 2024 Ocean ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Ullswater LPG M Mar. 10,2024 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Yongheng Ocean Palm oil Alpine Mar.11, 2024 Cetus Wheat Alpine -do- Al-Bida LNG GSA -do- CMA CHM Nabucco Containers CMA CGM -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Creasted Eagle Steel coil G.A.C Mar.11, 2024 Ullswater LPG M. International -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Fame Soyabean Ocean Services Mar.11, 2024 seeds Kiso Chemicals Alpine -do- Menomonee Coal East Wind -do- Melody Rice Star Shipping -do- Crater Wheat Alpine Waiting for Berths Khairpur Gasoline Alpine - Evrial Rice/Cement Asia Marine - Grammy Brava Gen. Cargo Asia Marine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Beira IV Containers MSC Pak Mar.11, 2024 =============================================================================

