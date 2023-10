Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (October 12, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Paros Disc Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. 10-10-2023 B-1 Richmond Load East Wind 11-10-2023 Park Ethanol Shipping Co. B-5 Pacific Disc DAP Bulk Shipping 10-10-2023 Integrity Agency B-8/B-9 Clemens Disc Load Ocean Network Schulte Container Express 11-10-2023 Pakistan B-10/B-11 Shardana Disc Ocean Services 07-10-2023 Rapessed Pvt. Ltd B-11/B-12 Chang Chang Gera Bulk Shipping Nan Hai Load Agency 10-10-2023 Clinkers B-13/B-14 Antigoni Load Crystal Sea 11-10-2023 Force Clinkers Services B-14/B-15 Bermondi Load Sirius Logistic 08-10-2023 Clinkers Pakistan B-16/B-17 Elina B Disc North Star Wheat International 28-09-2023 Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20 Oscar 1 - Sirius Logistic 11-10-2023 B-25 Assosa Disc Cosco Shipping 08-10-2023 General Lines Pakistan Cargo B-26/B-27 Wan Hai Disc Load Rahmat Shipping 11-10-2023 627 Container Pvt. Ltd B-28/B-29 Wadi Duka Disc Load Universal Shipp 10-10-2023 Container Pvt. Ltd ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 Synergy Disc Load United Marine 12-10-2023 Keelung Container Agency ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Wadi Duka 12-10-2023 Disc Load Universal Shipping Container Pvt. Ltd Synergy 12-10-2023 Disc Load United Marine Keelung Container Agency Paros 12-10-2023 Disc. Crude Oil Pakistan National Shipping Corp ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Ginga Saker 12-10-2023 D/8000 Chemical Alpine Marine Services Pvt. Ltd Indigo Ray 11-10-2023 L/8000 Ethanol Alpine Marine Services Pvt. Ltd M.T Mardan 12-10-2023 D/72000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp. OOCL 12-10-2023 D/L Container Cosco Shipping Memphis Line Pakistan Peace Angel 12-10-2023 D/7044 General Sea Hawks Cargo Pvt. Ltd Ginga Ocelot 13-10-2023 D/3000 Styrene Gac Pakistan Monomer Pvt. Ltd Terataki 13-10-2023 D/L Container Universal Shipping Pvt. Ltd GH Foehn 13-10-2023 D/L Container Hapag Lloyd Pakistan YM Express 13-10-2023 D/L Container In Shipping Pvt. Ltd X-Press 13-10-2023 D/L Container X-Press Feeders Antares Shipping Agency KN Forest 13-10-2023 L/29500 Talc Swift Shipping Powder Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Jolly Titanio 12-10-2023 Container Ship - Xin Pu Dong 12-10-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT BBG Coal GSA Oct. 11, 2023 Forever ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT TRF Kobe Palm oil Alpine Oct. 10, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK Oct. 11, 2023 Positano ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO NAv Mogas Alpine Oct. 11, 2023 Andromeda ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TEMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Ince Wheat East Wind Oct. 11, 2023 Kardeniz ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Al-Rayyan LNG GSA Oct. 11, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Limra LPG M Oct. 10, 2023 International ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Jemima Container MSC PAK Oct. 12, 2023 MSC Positano Container MSC PAK -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= TRF Kobe Palm oil Alpine Oct. 12, 2023 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Express Rome Container Hapag Lloyd Oct. 12, 2023 MT Aurelia Palm oil Alpine -do- Zoe Schulte Chemicals Alpine Waiting for berths N-Oran LPG M. International -do- Seaway Huron Gas oil Alpine -do- Livar Den Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= GingaSaker Oct. 12, 2023 SSL Mumbai Container GAC Oct. 13, 2023 Myny Container CMA CGM PAK -do- Clemens Schulte Container Ocean Network -do- =============================================================================

