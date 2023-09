Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (September 26, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= B-2/B-3 New Asoura Load Evergreen Shipping & Cement Logistics 22-09-2023 B-8/B-9 Independent Disc Load Raizeda 25-09-2023 Spirit Container Pvt. Ltd B-11/B-12 Skyfall Load Talc Crystal Sea 23-09-2023 Powder Services Pvt. Ltd Nmb-2 Al Hamdan Load Use Al Faizan 25-07-2023 Yaqoob Crane International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Saehan Disc Base Alpine Marine 25-09-2023 Kostar Oil Services ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Shong Gu 26-09-2023 D/L Container Sharaf Shipping Ji Nan Agency Pvt. Ltd M.T Sargogha 26-09-2023 D/65949 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp. Ever Useful 26-09-2023 L/10000 Ethanol Green Pak Shipping Pvt. Ltd Safeen Pride 26-09-2023 D/L Container East Wind Shipping Company Singapore 26-09-2023 D/L Container OOCL Pakistan Pvt. Ltd Vintage Reef 26-09-2023 D/27500 Fertilizer Bulk Shipping Agency Bochem 27-09-2023 D/3302 Base Oil Gac Pakistan Marengo Pvt. Ltd Pvt Flora 27-09-2023 D/7500 Chemical Alpine Marine Services Pvt. Ltd Colombo 27-09-2023 D/L Container Hapag Lloyd Express Pakistan X-Press 27-09-2023 D/L Container X-Press Feeders Anglesey Shipping Agency Highway 27-09-2023 D/L Container Universal Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Apl Florida 26-09-2023 Container Ship - Cosco Hamburg 26-09-2023 Container Ship - Safeen Prize 26-09-2023 Container Ship - Xin Chang Shu 26-09-2023 Container Ship - Olympia 26-09-2023 Container Ship - Chem Bulldog 26-09-2023 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Berden Wheat East Wind Sep. 25, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Avra Coal International Shipping Sep. 24, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Hafnia Soyabean Sea Trade Sep. 25, 2023 Tanzanite oil ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC Sep. 25, 2023 Brooklyn ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Neutron Gas oil Alpine Sep. 25, 2023 Sound ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Agrigento Container MSC PAK Sept. 26, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Brooklyn Container GAC Sept. 26, 2023 Avra Coal International -do- Shipping ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Al-Bida LNG GSA Sept. 26, 2023 BeksHalil Wheat East Wind -do- Kapta Dimitrios Coal Ocean World -do- Yankul Silver Palm oil Alpine Waiting for berths Sea Bird Wheat North Star -do- Sunrey Mogas Alpine Dignity Palm oil Alpine -do- Sky Blue Palm oil Alpine -do- Talara Mogas Alpine -do- Merietta Canola Seed Ocean World -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= PVT Flora Palm oil Alpine Sept. 26, 2023 MSC Greenwich Container MSC PAK -do- Maersk Seleter Container GAC -do- MSC Greenwich Container MSC PAK -do- MSC Jemima Container MSC PAK Sept. 27, 2023 X-Press Bardsey Container GAC -do- Maersk Pelepas Container GAC -do- =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023