KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (September 05, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Kition M Disc Alpine Marine Mogas Services 02-09-2023 Pvt. Ltd OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Shalamar Oil Shipping Corp. 05-09-2023 B-10/B-11 Blue Load Ocean Services 04-09-2023 Voyage Clinkers Pvt. Ltd B-11/B-12 Navdhenu Load Sirius Logistic 01-09-2023 Purna Clinkers Pakistan B-14/B-15 Hupeh Disc Sea Trade 04-09-2023 Chickpeas Shipping Nmb-1 Habibi Load Rice N.S Shipping 04-07-2023 Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24/B-25 Star Disc Rock Wma Shipcare 30-08-2023 Globe Phosphate Services B-25 Chem Disc Base Gac Pakistan 04-09-2023 Sea 1 Oil Pvt. Ltd B-28/B-29 Ever Utile Disc Load Green Pak 04-09-2023 Container Shipping Pvt. Ltd B-29/B-30 Anbien Bay Disc Load X-Press Feeders Container Shipping Agency 03-09-2023 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-2 Keil Disc Load Hapag Lloyd 04-09-2023 Express Container Pakistan Saptl-3 Ts Dalian Disc Load Cma Cgm 05-09-2023 Container Pakistan Pvt. Ltd Saptl-4 Cma Cgm Disc Load Cma Cgm 03-09-2023 Figaro Container Pakistan Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Cma Cgm 05-09-2023 Disc Load Cma Cgm Pakistan Figaro Container Pvt. Ltd Chem Sea 1 005-09-2023 Disc. Base Oil Gac Pakistan Pvt. Ltd Ever Utile 05-09-2023 Disc Load Green Pak Container Shipping Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= No 2 Heung 05-09-2023 L/8500 Ethanol Alpine Marine A Pioneer Services Pvt. Ltd Navios Lapis 05-09-2023 D/L Container OOCL Pakistan Pvt. Ltd Kota Lumba 05-09-2023 D/L Container Pacific Delta Shipping Pvt. Ltd Pacific 06-09-2023 D/10000 Crude Alpine Marine Kohinoor Soya Bean Oil Services Kota Layang 06-09-2023 D/L Container Pacific Delta Shipping Pvt. Ltd Imdependent Spirit 06-09-2023 D/L Container Riazeda Pvt. Ltd Obsession 06-09-2023 L/50000 Clinkers Crystal Sea Services Pvt. Ltd Clemens 07-09-2023 D/L Container Ocean Network Schulte Express Pakistan ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Ssl Delhi 05-09-2023 Container Ship - Szczecin Trader 05-09-2023 Container Ship - Cma Cgm Gemini 05-09-2023 Container Ship - M.T Sardodha 05-09-2023 Tanker - Canopus 05-09-2023 Tanker - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Copenhagen Cement Global Sept. 02, 2023 Eagle Marine ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Erietta Coal Alpine Sept. 03, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Marlen Palm Oil Alpine Sept. 03, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT America Container MSC PAK Sept. 04, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Falcon Royal Gasoline GAC Sept. 03, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP New Liberty Corn East Wind Aug. 31, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= FSM LNG Universal Shipping Sept. 05, 2023 MSC Denise Container MSC PAK -do- Lisa Container GAC -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Marlen Palm Oil Alpine Sept. 05, 2023 America Container MSC PAK -do- New Liberty Corn East Wind -do- Falcon Royal Gasoline GAC -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= TRF Kirkenes Palm oil Alpine Sept. 05, 2023 TTC Vidyut Gas oil Gas Shipping -do- No2 Ocean Pioneer Palm oil Alpine Waiting for berths Banglar Agragoti Palm oil Alpine -do- Express Athens Container Hapag Lloyd -do- Hua Wei-8 Palm oil Alpine -do- ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Maersk Hartford Container GAC -do- MSC Lisbon Container MSC PAK -do- MSC Shay Container MSC PAK Sept. 06, 2023 Clemens Container GAC -do- =============================================================================

