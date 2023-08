Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (August 30, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 New Disc Pakistan national Friendship Crude Oil Shipping Corp. 28-08-2023 B-1/B-2 Fairchem load East Wind Thresher Ethanol Shipping 29-08-2023 Company B-8/B-9 Gfs Pride Disc Load East Wind 28-08-2023 Container Shipping Co. B-10/B-11 Draftslayer Load Crystal Sea 28-08-2023 Clinkers Services B-11/B-12 Sagar Load Crystal Sea 28-08-2023 Kanya Clinkers Services B-14/B-15 Corebright Disc Soya Alpine Marine 25-08-2023 OL Bean Seeds Services B-16/B-17 Hai Yang Disc Legend Shipping & Zhi Hua General Logistic 20-08-2023 Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24 Honor Win Load Sino Trans 23-08-2023 Packages Logistic B-25/B-24 Victoria T Load Ocean Services 26-08-2023 Cement Pvt. Ltd B-26/B-27 Wan Disc Load Riazeda 28-08-2023 Hai 627 Container Pvt. Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Gfs Pride 30-08-2023 Disc Load East Wind Container Shipping Company New 30-08-2023 Disc. Crude Oil Pakistan National Friendship Shipping Corp. ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Ice Energy 30-08-2023 D/20000 Carbon Oil Trans Trade Pvt. Ltd Falcon Royal 30-08-2023 D/15006 Mogas Gac Pakistan Pvt. Ltd Hyundai 30-08-2023 D/L Container United Marine Oakland Agency Pvt. Ltd Ssl 30-08-2023 D/L Container Ocean Sea Brahmaputra Shipping Pvt. Ltd One Matrix 30-08-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Synergy 30-08-2023 D/L Container United Marine Keelung Agency Kmtc 30-08-2023 D/L Container United Marine Colombo Agency Star Globe 30-08-2023 D/52280 Rock WMA Ship Care Phosphate Services Ginga Merlin 30-08-2023 D/5830 Chemical Gac Pakistan Pvt. Ltd M.T Sargodha 31-08-2023 D/73000 Crude Oil Pakistan National Shipping Corp. Kition M 31-08-2023 D/55000 Mogas Alpine Marine Services Cosco Antwerp 31-08-2023 D/L Container Cosco Shipping Line Pakistan Safeen 31-08-2023 D/L Container Diamond Shipping Prosper Services Pvt. Ltd Szczdcin 31-08-2023 D/L Container Golden Shipping Trader Line Pvt. Ltd Oocl Memphis 31-08-2023 D/L Container OOCL Pakistan Reggedijk 31-08-2023 L/7 Container Gulf Maritime Services Cosco 31-08-2023 D/325 General Cargo Cosco Shipping Wuyishan Line Pakistan Navdhenu 31-08-2023 L/53150 Clinkers Sirius Logistic purna Pakistan Hupeh 31-08-2023 D/32997 Sea Trade Shipping Chickpeas ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Hajj Cement Crystal August 25, 2023 Mohammad Shipping ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Cetus Coal GSA August 29, 2023 Cachalot ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT MS Freesia Palm oil Alpine August 28, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC August 29, 2023 Denver ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Okyroe Mogas Transmarine August 28, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Calypso Gas LPG Universal Aug 25, 2023 Shipping ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL FSM LPG Universal Shipping Aug 29, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Sea Bulk Canola Seed Alpine August 30, 2023 Maersk Brooklyn Container GSA -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= MS Freesia Palm oil Alpine August 30, 2023 Maersk Denver Container GAC -do- FSM LPG Universal Shipping -do- Calypso Gas LPG Universal Shipping -do- Okyroe Mogas Transmarine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Madeleine Container MSC PAK August30, 2023 Maroudio Cement Global Marine -do- Nymph Thetis Palm oil Alpine -do- Southern Robin Chemicals Alpine -do- Sea Hazel Fuel oil GAC -do- Bochum Pegasus Chemicals Alpine Waiting for berth Marleen Palm oil Alpine -do- New Liberty Corn East wind -do- No2 Ocean Pioneer Palm oil Alpine -do- BesiKtas M Coal Ocean World -do- Mari Blue Coal Alpine -do- Copenhagen Cement Global Marine -do- Maersk Pelepas Container GSA August 30, 2023 Frankfurt Express Container Hapag Lloyd August 31, 2023 =============================================================================

