KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Friday (August 25, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah CLSA Sec. Adamjee Life As 1,500,000 20.000 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 20.000 Growth Sec. Bankislami Pak. 1,356,841 14.300 Topline Securities 410,000 15.000 Total/Weighted Avg. Rate 1,766,841 14.460 ASDA Sec. D.G.K.Cement 25,000 50.000 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 50.000 Munir Khanani Sec. Engro CorpXD 100,000 260.770 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 260.770 AL Habib Cap. Mkt. Fauji Fert. 1,000 96.000 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 96.000 Alfalah CLSA Sec. Flying Cement 3,819,000 9.000 Total/Weighted Avg. Rate 3,819,000 9.000 Sherman Sec. Hub Power Co. 1,250,000 88.000 Brains Securities 10,000 85.000 Total/Weighted Avg. Rate 1,260,000 87.980 Next Capital Tata Textile 45,000 64.000 Total/Weighted Avg. Rate 45,000 64.000 D.J.M. Sec. Unity Foods Ltd 7,225,000 25.820 Total/Weighted Avg. Rate 7,225,000 25.820 =========================================================================================== Total Turnover 15,741,841 ===========================================================================================

