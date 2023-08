KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

====================================================================================================== Dividend C-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right x-Price ====================================================================================================== (HUBCSC2) The Hub Power Company Limited @ 15-Aug-23 21-Aug-23 Nishat Power Limited # 9-Aug-23 22-Aug-23 22-Aug-23 KELSC6 (K-Electric Limited) 16-Aug-23 23-Aug-23 Engro Polymer & Chemicals Limited 22-Aug-23 23-Aug-23 15% (ii) 18-Aug-23 Engro Polymer & Chemicals Limited (pref) 22-Aug-23 23-Aug-23 5% (ii) 18-Aug-23 Altern Energy Ltd 22-Aug-23 24-Aug-23 47% (i) 18-Aug-23 Lalpir Power Limited 23-Aug-23 24-Aug-23 150% (i) 21-Aug-23 Chashma Sugar Mills Limited. # 16-Aug-23 25-Aug-23 25-Aug-23 The Searle Company Limited $ 21-Aug-23 25-Aug-23 31.13% (R) 17-Aug-23 Bank Alfalah Limited 23-Aug-23 25-Aug-23 30% (i) 21-Aug-23 Meezan Bank Limited 24-Aug-23 25-Aug-23 40% (ii) 22-Aug-23 United Brands Limited # 23-Aug-23 29-Aug-23 29-Aug-23 First Punjab Modaraba 23-Aug-23 30-Aug-23 NIL 30-Aug-23 Engro Corporation Limited 29-Aug-23 30-Aug-23 20% (ii) 25-Aug-23 Ghandhara Tyre & Rubber Company Limited # 24-Aug-23 31-Aug-23 31-Aug-23 (SBLTFC) Samba Bank Limited 25-Aug-23 31-Aug-23 PESC1 Pakistan Energy Sukuk-Power Holding Limited 25-Aug-23 31-Aug-23 Hascol Petroleum Ltd 25-Aug-23 31-Aug-23 NIL 31-Aug-23 BIPLSC (Bank Islami Pakistan Ltd.) 30-Aug-23 31-Aug-23 Pakgen Power Limited # 19-Aug-23 1-Sep-23 1-Sep-23 Tariq Glass Industries Limited # 26-Aug-23 1-Sep-23 1-Sep-23 Bestway Cement Limited 26-Aug-23 1-Sep-23 60% (F) 24-Aug-23 1-Sep-23 Allied Bank Limited 30-Aug-23 1-Sep-23 25% (ii) 28-Aug-23 (MUGHALSC) Mughal Iron & Steel Industries Limited 26-Aug-23 2-Sep-23 Tri-Star Mutual Fund Limited # 28-Aug-23 4-Sep-23 4-Sep-23 Sanofi-Aventis Pakistan Limited # 29-Aug-23 5-Sep-23 5-Sep-23 JSTFC11 (Jahangir Siddiqui & Co.Limited) 30-Aug-23 6-Sep-23 Jauharabad Sugar Mills Limited 31-Aug-23 7-Sep-23 7-Sep-23 Hascol Petroleum Ltd # 1-Sep-23 8-Sep-23 8-Sep-23 Kohinoor Spinning Mills Ltd. 2-Sep-23 9-Sep-23 9-Sep-23 Century Paper & Board Mills Limited 18-Sep-23 25-Sep-23 25-Sep-23 Lucky Cement Limited 16-Sep-23 26-Sep-23 180% (F) 14-Sep-23 26-Sep-23 Gadoon Textile Mills Ltd. 19-Sep-23 26-Sep-23 NIL 26-Sep-23 Mari Petroleum Company Limited 20-Sep-23 26-Sep-23 580% (F) 18-Sep-23 26-Sep-23 Panther Tyres Ltd. 20-Sep-23 26-Sep-23 20% (F) 18-Sep-23 26-Sep-23 Lucky Core Industries Limited 20-Sep-23 26-Sep-23 330% (F) 18-Sep-23 26-Sep-23 Colgate Palmolive (Pakistan) Ltd. 22-Sep-23 29-Sep-23 50% (F) 20-Sep-23 29-Sep-23 Tata textile Mills Limited 12-Oct-23 19-Oct-23 30% (F) 10-Oct-23 19-Oct-23 MCB-Arif Habib Savings and Investments Limited 16-Oct-23 23-Oct-23 55% (F) 12-Oct-23 23-Oct-23 Crescent Steel & Allied Products Limited 20-Oct-23 26-Oct-23 NIL 26-Oct-23 The Organic Meat Company Limited 10% Bonus ======================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

Final Book Closure @

Issuance of Right share including

a Premium of PKR 25/- per share $

