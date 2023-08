Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (August 16, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Elka Disc Jp-1 Trans Maritime 15-08-2023 Athina Pvt. Ltd OP-3 High Disc Alpine Marine 13-08-2023 Explorer Mogas Services B-2 Gold Disc East Wind 15-08-2023 Trader-1 Chemical Shipping Co B-8/B-9 GFS Disc Load East Wind 14-08-2023 Prime Container Shipping Co. B-10/B-11 Genoa Load Crystal Sea Clinkers Services 14-08-2023 Pvt. Ltd B-14/B-15 Bedford Load Ocean Services 06-08-2023 Cement Pvt. Ltd B-16/B-17 MS Freesia - Alpine Marine 15-08-2023 Serives ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Saptl-3 X-Press Disc Load X-Press Feeders Anglesey Container Shipping 15-08-2023 Agency Saptl-4 Kmtc Disc Load United Marine 16-08-2023 Mundra Container Agencies ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= M.T Mardan 16-08-2023 D/73000 Pakistan National Crude Oil Shipping Corp Singapore 16-08-2023 D/L Container OOCL Pakistan Pvt. Ltd Effie 16-08-2023 D/56399 General Legend Shipping & Cargo Logistic Pvt. Ltd Lila Chennai 16-08-2023 D/50212 Petcoke International Shipping & Port Services Chemocean 17-08-2023 D/3404 Base Oil Safron Marine Orion Services Pvt. Ltd Bow Emma 17-08-2023 D/523 Chemical Gac Pakistan Pvt. Ltd Oriental 17-08-2023 D/1500 Chemical East Wind Csomos Shipping Company Sea Fortune 17-08-2023 D/10000 Alpine Marine Chemical Services Gulf Barakah 17-08-2023 D/L Container Universal Shipping Pvt. Ltd Wide Juiiet 17-08-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakistan Nyk Vesta 17-08-2023 D/L Container Ocean Network Express Pakisttan Grace Bridge 17-08-2023 D/L Container Diamond Shipping Services Zhong Gu 17-08-2023 D/L Container Rahmat Shipping Chang Chun Pvt. Ltd Northern 17-08-2023 D/L Container Feeder Logistic Defender ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= M.T Quetta 16-08-2023 Tanker - Cma Cgm 16-08-2023 Container Ship - Rigoletto Eva Gold 16-08-2023 Tanker - Andrea 16-08-2023 Tanker - Victory Gh Foehin 16-08-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-2 Takreem Bags Clay GSA August 15, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT Isabelita Coal East Wind August 15, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Silver Zoe Palm oil Alpine August 14, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Container GAC August 15, 2023 Boston QICT Maersk Container GAC August 15, 2023 Atlanta ----------------------------------------------------------------------------- 2nd Container Terminal ----------------------------------------------------------------------------- QICT MSC Container MSC PAK August 15, 2023 Yukta-X ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Hafnia Nile Gas oil Transmarine August 15, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Serenity LPG M. Inter- Aug 15, 2023 Gas national ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Jipro Neftis Chemicals Alpine Aug 15, 2023 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Milaha Qatar LNG GSA August 16, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Boston Container GAC August 16, 2023 Maersk Container GAC -do- Atlanta MSC Yukta-X Container MSC PAK -do- Silver Zoe Palm oil Alpine -do- Takreem Bags Clay GSA -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Asphalt Alliance Bitumen Transmarine August16, 2023 Lanikai Palm oil Alpine -do- Imke Selmer Coal GSA -do- Al-Jassasiya LNG GSA -do- TTC Vidyut Mogas Alpine Waiting for berth Theresa Schulte Chemicals Alpine -do- Bow Titanium Chemicals Alpine -do- Artemis Bulker Coal Ocean Services -do- Wide Juliet Container GAC August 16, 2023 Maersk Pelepas Container GAC -do- APL Southampton Container GAC August 17, 2023 =============================================================================

