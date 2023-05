KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Thursday (May 18, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Sakarwala Capital AGP Limited 2 52.25 Total/Weighted Avg. Rate 2 52.25 Shaffi Securities Crescent Steel 8,000 27.50 Total/Weighted Avg. Rate 8,000 27.50 Sakarwala Capital D.G.K.Cement 35 47.25 Total/Weighted Avg. Rate 35 47.25 Alfalah Sec. Mehmood Textile 22,220 900.00 Total/Weighted Avg. Rate 22,220 900.00 M. M. M. A. Khanani Pak Refinery 317 14.03 Total/Weighted Avg. Rate 317 14.03 M. M. M. A. Khanani TPL Properties 600 12.24 Total/Weighted Avg. Rate 600 12.24 =========================================================================================== Total Turnover 31,174 ===========================================================================================

