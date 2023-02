KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (February 27, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Amreli Steels Ltd. 244,000 18.00 Total/Weighted Avg 244,000 18.00 Fawad Yusuf Sec Avanceon Limited 2,500 63.65 Total/Weighted Avg 2,500 63.65 Seven Star Sec B.O.Punjab 6,500 4.50 Total/Weighted Avg 6,500 4.50 AKD Sec. Balochistan Glass 24,750,000 10.00 Total/Weighted Avg 24,750,000 10.00 Topline Sec. Engro Corporation 1,000 298.74 Total/Weighted Avg 1,000 298.74 MRA Sec. Engro Fertilizers 500 85.86 Total/Weighted Avg 500 85.86 M. M. M. A. Khanani Ghani Global Holdin 1,000 10.19 Total/Weighted Avg 1,000 10.19 Alfalah Sec. Ghani Value Glass 180,000 53.00 Total/Weighted Avg 180,000 53.00 M. M. M. A. Khanani Maple Leaf Cement 6,500 25.17 Brains Securities 100 24.50 Total/Weighted Avg 6,600 25.16 M. M. M. A. Khanani Meezan Bank Ltd. 498 94.10 Total/Weighted Avg 498 94.10 Alfalah Sec. Mehmood Textile 135,000 900.00 Total/Weighted Avg 135,000 900.00 Alfalah Sec. National Bank Pak. 604,500 27.40 Total/Weighted Avg 604,500 27.40 HH Misbah Sec Oil & Gas Dev 500 86.70 Arif Habib Ltd. 50,000 94.23 M. M. M. A. Khanani 5,000 86.10 Adam Usman Sec 250,000 87.66 Total/Weighted Avg 305,500 88.71 Pearl Sec Pakistan Oxygen Ltd 1,000 160.00 Total/Weighted Avg 1,000 160.00 Arif Habib Ltd. Pakistan Petroleum 50,000 71.63 Mayari Sec. 60,000 75.00 Total/Weighted Avg 110,000 73.47 M. M. M. A. Khanani Pioneer Cement 3,000 58.10 MRA Sec. 5 58.00 Total/Weighted Avg 3,005 58.10 Alfalah Sec. Siddiqsons Tin Plat 1,250,000 6.00 Total/Weighted Avg 1,250,000 6.00 Adam Sec. TRG Pakistan Ltd. 221,500 114.20 Total/Weighted Avg 221,500 114.20 Alfalah Sec. Worldcall Telecom 450,000 1.25 Total/Weighted Avg 450,000 1.25 =========================================================================================== Total Turnover 28,273,103 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2023