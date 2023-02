KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (February 20, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== Alfalah Sec. Adamjee Life Assur 1,000,000 20.26 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 20.26 AL Habib Cap. Mkt Allied Rental Modaraba 33,392 25.00 Total/Weighted Avg. Rate 33,392 25.00 Next Capital Amreli Steels Ltd 40 19.50 Total/Weighted Avg. Rate 40 19.50 Arif Habib Ltd. Arif Habib Corp. Ltd 1,380,000 32.72 Total/Weighted Avg. Rate 1,380,000 32.72 Alfalah Sec. Flying Cement Co. 1,560,000 9.18 Total/Weighted Avg. Rate 1,560,000 9.18 AL Habib Cap. Mkt Hub Power 150,000 67.00 Total/Weighted Avg. Rate 150,000 67.00 Trust Securities Khyber Tobacco 4,600 137.00 Total/Weighted Avg. Rate 4,600 137.00 Alfalah Sec. Mehmood Textile 54,220 914.33 Total/Weighted Avg. Rate 54,220 914.33 Friendly Sec Oil & Gas Dev 100,000 94.58 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 94.58 Fikree's (SMC) Pak Elektron 1,000 11.20 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 11.20 FDM Capital Pioneer Cement 2,798 54.01 Total/Weighted Avg. Rate 2,798 54.01 M. M. M. A. Khanani Searle Company Ltd. 3,500 56.15 Total/Weighted Avg. Rate 3,500 56.15 Topline Sec. TRG Pakistan Ltd. 22,000 113.10 Total/Weighted Avg. Rate 22,000 113.10 Arif Habib Ltd. Worldcall Telecom 5,000,000 1.16 Total/Weighted Avg. Rate 5,000,000 1.16 =========================================================================================== Total Turnover 9,311,550 ===========================================================================================

