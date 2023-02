Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (February 13, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= Op-1 M.T D/74000 Pakistan National Shalamar Crude Oil Ship Corpt 12-02-2023 OP-2 SG Pegasus Disc Alpine Marine Chemical Services 13-02-2023 (Pvt) Ltd B-1 Zheng He 1 Load Eastwind Shipping Ethanol Company Ltd 10-02-2023 B-8/B-9 Tss Shams Disc. Load Eastwind Shipping Container Company Ltd 10-02-2023 B-10/B-11 Flc Load Ocean Services 09-02-2023 Longivity Clinkers (Pvt) Ltd B-11/B-12 Ithomi Disc Seatrader 29-01-2023 Chickpeas Shipping B-13/B-14 Xing Disc Ocean Services 04-02-2023 Yang Hai Canola (Pvt) Ltd B-14/B-15 Spring Oasis Disc Water Link Wheat Pakistan 09-02-2023 (Pvt) Ltd Nmb-1 Khalili Load Al Faizan 04-02-2023 General International Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-20/B-21 Odelmar Disc Seatrade Shippi 11-02-2023 Lentils B-24/B-25 Europa Bay Load Bulk Shipping 12-02-2023 Clinkers Agencies Pvt Ltd B-26/B-27 Northern Disc. Load Oceansea 12-02-2023 Guard Container Shipping Pvt Ltd B-28/B-29 Osaka Disc Load Oceansea 13-02-2023 Container Shipping Pvt Ltd B-30/B-29 Olympia Disc Load Cosco Shipping Line Container Pak Pvt Ltd 12-02-2023 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-4 Cypress Disc Load Cma Cgm 12-02-2023 Container Pakistan (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Olympia 13-02-2023 Disc. Load Cosco Shipping Container Line Pak Pvt Ltd SG Pegasus 13-02-2023 Disc. Chemical Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Tss Shams 13-02-2023 Disc. Load Eastwind Shipping Container Company Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Seaspan 13-02-2023 D/L Container Ocean Network Osaka Express Pakistan Oocl Memphis 13-02-2023 D/L Container Cosco Shipping Line Pak Pvt Ltd Kiran Caspian 13-02-2023 D/L Container Legend Shipping &Logistics Pvt Yu Peng 13-02-2023 D/L Container Seahawks (Pvt) Limited Golden Denise 14-02-2023 D/2500 Chemical Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Chem Stream 14-02-2023 D/12000 Chemical Alpine Marine Services (Pvt) Ltd Ocean Bridge 14-02-2023 D/L Container Legend Shipping &Logistics Pvt ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Royal O 13-02-2023 Container Ship - Msc Michigan VII 13-02-2023 Container Ship - Ifestos 13-02-2023 Canola - Cma Cgm Fidelio 13-02-2023 Container Ship - GC Beryl 13-02-2023 Tanker - Wadi Bani Khalid 13-02-2023 Container Ship - Xin Chang Shu 13-02-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Global Bitumen Trans Marine Feb. 12,2023 Falcon MW-2 Yi Hai Palm Kernel Alpine Feb. 07, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Golden Palm Oil Alpine Feb. 12, 2022 Violet ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Vitus Bering Wheat PNSC Feb. 09, 2033 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Makalu III Containers MSC Pak Feb. 13, 2023 Coral Actinia Chemicals Alpine -do- ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= MSC Ines Containers MSC Pak Feb. 13, 2023 Maran Gas Asclepius LNG G.S.A -do- Stena Soyabean Sea Trade - Impeccable oil Star Jeannette Canola Ocean Service - Ocean Autumn Condensate Alpine - Fairchem Sword Palm Oil Alpine - Aurelia Palam oil Alpine - Hafnia Shanghai Mogas Transmarine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= MSC Lisbon Containers MSC Pak Feb. 14, 2023 MSC Aria Containers MSC Pak -do- Santa Rosa Containers -do- =============================================================================

