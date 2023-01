KARACHI: Dates of Closure of Books and holding of Ordinary and Extra-Ordinary General Meetings of companies listed on the stock exchanges.

==================================================================================================== Dividend BC-2 Start AGM/ Name of Company Book Closure Bonus/ Date EOGM From To Right Ex-Price ==================================================================================================== Siemens (Pakistan) Engineering 5-Jan-23 12-Jan-23 460% (F) 3-Jan-23 12-Jan-23 (BAFLTFC7) Bank Alfalah Ltd 6-Jan-23 15-Jan-23 Roshan Packages Ltd # 9-Jan-23 16-Jan-23 16-Jan-23 (CNERGYSC) Cnergyico PK Ltd 12-Jan-23 18-Jan-23 Indus Dyeing & Manufacturing Co. Ltd 13-Jan-23 19-Jan-23 19-Jan-23 Dawood Lawrencepur Ltd # 14-Jan-23 20-Jan-23 20-Jan-23 Sindh Abadgar's Sugar Mills Ltd 14-Jan-23 20-Jan-23 NIL 20-Jan-23 Mirpurkhas Sugar Mills Ltd 13-Jan-23 21-Jan-23 15% (B) 11-Jan-23 21-Jan-23 Yousaf Weaving Mills Ltd # 14-Jan-23 21-Jan-23 21-Jan-23 Kohinoor Spinning Mills Ltd # 14-Jan-23 21-Jan-23 21-Jan-23 Pakistan Synthetics Ltd # 16-Jan-23 23-Jan-23 23-Jan-23 Quetta Textile Mills Ltd # 16-Jan-23 23-Jan-23 23-Jan-23 Pakistan Oxygen Ltd # 17-Jan-23 23-Jan-23 23-Jan-23 Habib Sugar Mills Ltd 16-Jan-23 25-Jan-23 70% (F) 12-Jan-23 25-Jan-23 The Thal Industries Corporation Ltd. 18-Jan-23 25-Jan-23 35% (F) 16-Jan-23 25-Jan-23 Dewan Sugar Mills Ltd 19-Jan-23 26-Jan-23 NIL 26-Jan-23 Dewan Farooque Spinning Mills Ltd # 19-Jan-23 26-Jan-23 26-Jan-23 Al-Abbas Sugar Mills Ltd 19-Jan-23 26-Jan-23 300% (F) 17-Jan-23 26-Jan-23 Dewan Cement Ltd # 19-Jan-23 26-Jan-23 26-Jan-23 Prosperity Weaving Mills Ltd # 20-Jan-23 26-Jan-23 26-Jan-23 Engro Corporation Ltd # 20-Jan-23 26-Jan-23 26-Jan-23 Ellcot Spinning Mills Ltd # 20-Jan-23 26-Jan-23 26-Jan-23 Adam Sugar Mills Ltd 17-Jan-23 27-Jan-23 25% (F) 13-Jan-23 27-Jan-23 Premier Sugar Mills and Distillery Co. 17-Jan-23 27-Jan-23 NIL 27-Jan-23 Chashma Sugar Mills Ltd 17-Jan-23 27-Jan-23 27-Jan-23 Baba Farid Sugar Mills Ltd 20-Jan-23 27-Jan-23 NIL 27-Jan-23 Faran Sugar Mills Ltd 20-Jan-23 27-Jan-23 NIL 27-Jan-23 Khairpur Sugar Mills Ltd 20-Jan-23 27-Jan-23 27-Jan-23 Mehran Sugar Mills Ltd 21-Jan-23 27-Jan-23 2.5% (B) 19-Jan-23 27-Jan-23 Balochistan Glass Ltd # 21-Jan-23 27-Jan-23 27-Jan-23 AKD SCEURITIES LTD # 21-Jan-23 27-Jan-23 27-Jan-23 Al-Noor Sugar Mills Ltd 20-Jan-23 28-Jan-23 50% (F) 18-Jan-23 26-Jan-23 Haseeb Waqas Sugar Mills Ltd 20-Jan-23 28-Jan-23 NIL 28-Jan-23 Shahmurad Sugar Mills Ltd 20-Jan-23 28-Jan-23 100% (F) 18-Jan-23 26-Jan-23 Noon Sugar Mills Ltd 21-Jan-23 28-Jan-23 40% (F) 19-Jan-23 28-Jan-23 Jauharabad Sugar Mills Ltd 21-Jan-23 28-Jan-23 10% (F) 19-Jan-23 28-Jan-23 Tariq Corporation Ltd 21-Jan-23 28-Jan-23 NIL 28-Jan-23 Shahtaj Sugar Mills Ltd 21-Jan-23 28-Jan-23 NIL 27-Jan-23 Sanghar Sugar Mills Ltd 21-Jan-23 28-Jan-23 NIL 28-Jan-23 JDW Sugar Mills Ltd 21-Jan-23 28-Jan-23 125% (F) 19-Jan-23 28-Jan-23 Nagina Cotton Mills Ltd # 21-Jan-23 28-Jan-23 28-Jan-23 ABDULLA SHAH GHAZI SUGAR MILLS LTD 22-Jan-23 28-Jan-23 NIL 28-Jan-23 Mahmood Textile Mills Ltd # 24-Jan-23 31-Jan-23 31-Jan-23 D.M. Textile Mills Ltd # 24-Jan-23 31-Jan-23 31-Jan-23 Sui Southern Gas Company Ltd 3-Feb-23 10-Feb-23 NIL 10-Feb-23 Chenab Ltd NIL 26-Jan-23 ====================================================================================================

Indications:

Extra Ordinary General Meeting #

Final Book Closure **

