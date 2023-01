Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Monday (January 09, 2023).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Southern Disc Gac Pakistan 09-01-2023 Puma Chemical (Pvt) Ltd OP-3 M.T Disc Pakistan National Shalamar Chemical Ship Corpt 06-01-2023 B-1 Bow Disc Gac Pakistan 07-01-2023 Star Chemical (Pvt) Ltd B-2/B-3 Darya Disc Seatrade 05-01-2023 Tapti Chickpeas Shipping B-4 Hai Disc General Legend Shipping & Yang Zhi Cargo Logistics 08-01-2023 B-5 Aitus Disc Pakistan National Urea Ship Corpt 30-12-2022 B-11/B-12 Dsm Load Crystal Sea Services Castor Cement (Pvt) Ltd 02-01-2023 B-14/B-15 Athina Disc Ocean Services 02-01-2023 Carras Canola (Pvt) Ltd B-13/B-14 Chrysanthi S Disc Soya Eastwind Shipping Bean Oil Company Ltd 05-01-2023 B-16/B-17 M Disc Eastwind Shipping Confidante Scrap Company Ltd 05-01-2023 ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Ever Disc Load Green Pak 09-01-2023 Utile Container Shipping Pvt Ltd B-28/B-29 Safeen Disc Load Diamond 08-01-2023 Prism Container Shipping Services B-29/B-30 Green Disc Load X-Press Feeders Pole Container Shipping 08-01-2023 Agency ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2/Sapt-3 Kmtc Disc Load United Marine 08-01-2023 Delhi Container Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Safeen Prism 09-01-2023 Disc Load Diamond Shipping Container Services M.T.Shalamar 09-01-2023 Disc Chemical Pakistan National Ship Corpt Kmtc Delhi 09-01-2023 Disc Load United Marine Container Agencies Pvt Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Carvos 09-01-2023 D/58266 Wheat Water Link Liberty Pakistan Pvt. ltd Oriental 10-01-2023 L/6500 Ethanol East Wind Tulip Shipping Company Jolly Quarzo 10-01-2023 D/L Container Eastern Sea Transport Delos Wave 10-01-2023 D/L Container Forbes Shipping Com Pvt. Ltd Abu 10-01-2023 L/50000 Cement Ocean Services Al Abyad Pvt. Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Northern Dexterity 09-01-2023 Container Ship - Apnoia 09-01-2023 Tanker - Venture Goal 09-01-2023 Fertilizer - Marianne Danica 09-01-2023 General Cargo - Hansa Sealancer 09-01-2023 Tanker - Hyundai Oakland 09-01-2023 Container Ship - Chemroad Dita 09-01-2023 Tanker - Traveller 09-01-2023 General Cargo - Lofty Montreal 09-01-2023 General Cargo - Arman 10 09-01-2023 Rice - Celsius Montreal 09-01-2023 Tanker - Pontresina 09-01-2023 Container Ship - Ever Uranus 09-01-2023 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Global Bitumen Transmarine Jan. 07, 2023 Lady MW-2 Cebihan Cement Asia Jan. 08, 2023 Marine ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT Hua Palm Alpine Jan. 08, 2023 Wei 8 oil ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Margarita Mogas Transmarine Jan. 08, 2023 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Levantes Wheat Bulk Jan. 06, 2023 Shipping ----------------------------------------------------------------------------- Pakistan Gas Port Consortium ----------------------------------------------------------------------------- PGPCL Al- LNG GSA Jan. 08, 2023 Marrouna ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Cosco Vietnam Containers - Jan. 09, 2023 ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Hua Wei 8 Palm oil Alpine Jan. 09, 2023 ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= MSC Tianoing Containers MSC Pak Jan. 09, 2023 Serenity Gas LPG Panama - Al-Gattara LNG GSA - SC Falcon Palm oil Alpine - Ifestos Canola Seed Alpine Waiting for barth Xin Yang Canola Ocean - Hai Seed Services Sanmar Songbird Gas oil Alpine - Mega Benefit Conala Ocean Services - Star Conala Ocean - Jeannette Seed Services ST Onxy Palm oil Alpine - Ocean Pioneer Palm oil Alpine - Levantes Wheat Bulk Shipping - Mild Bloom Palm oil Alpine - Chem Sinyoo Palm oil Alpine - Zheng Hai Palm oil Alpine - Ourania Luck Wheat Posidon - AMI Palm oil Alpine - Greener VI Palm oil Alpine - Chemroad Dita Palm oil Alpine - Neutron Sound Gas oil Alpine - Ulls Water LPG Ocean World - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Lana Containers - Jan. 09, 2023 =============================================================================

Copyright Business Recorder, 2023