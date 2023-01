KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (January 02, 2023).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== MRA Sec. Al Shaheer Corp. 662,500 0.01 Total/Weighted Avg. Rate 662,500 0.01 Y.H. Sec. Attock Refinery 11,000 142.00 Adam Sec. 500 147.00 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 142.22 Sherman Sec. D.G.Cement 400,620 86.12 Adam Sec. 500 51.15 Total/Weighted Avg. Rate 401,120 86.08 Intermarket Sec. Dewan Farooqe Motors 10,000 16.00 MRA Sec. 15,000 14.19 Total/Weighted Avg. Rate 25,000 14.91 Adam Sec. Fauji Cement 500 12.05 Total/Weighted Avg. Rate 500 12.05 JS Global Cap. Ghani Global Holding 44,000 0.50 Total/Weighted Avg. Rate 44,000 0.50 Adam Sec. Int. Steels 500 45.10 Total/Weighted Avg. Rate 500 45.10 Sherman Sec. K-Electric Limited 7,524,500 4.25 Growth Sec. 105,000 2.63 Total/Weighted Avg. Rate 7,629,500 4.23 HH Misbah Sec. NetSol Technologies 2,500 89.50 Total/Weighted Avg. Rate 2,500 89.50 Chase Securities Nishat (Chunain) 1,300,000 37.45 Total/Weighted Avg. Rate 1,300,000 37.45 Adam Sec. Pak Elektron 16,000 12.85 Total/Weighted Avg. Rate 16,000 12.85 Adam Sec. Pakistan Petroleum 3,000 69.98 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 69.97 AKD Sec. Unity Foods Limited 7,000,000 15.00 Total/Weighted Avg. Rate 7,000,000 15.00 AKD Sec. Worldcall TelecomLtd 1,500,000 1.20 Total/Weighted Avg. Rate 1,500,000 1.20 =========================================================================================== Total Turnover 18,596,120 ===========================================================================================

