KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Thursday (December 15, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-2 Chemroad Disc Base Alpine Marine Queen Oil Services 13-12-2022 (Pvt) Ltd OP-3 M.T Disc Crude Pakistan National Ship Quetta Oil Corpt 14-12-2022 B-6/B-7 Ts Disc Load Sharaf Shipping Kelang Container Agency 13-12-2022 Pvt Ltd B-9/B-8 Tss Disc Load Eastwind Shipping Shams Container Company 14-12-2022 Nmb-2 Makran Disc Used N.S. 04-12-2022 Crane Shipping Line Nmb-2 Al Load Wheat N.S 24-10-2022 Murtaza Straw Shipping Line Nmb-2 Khalili Load Al Faizan 07-12-2022 Rice International ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-26/B-27 Oocl Disc Load Oocl Pakistan 13-12-2022 Australia Container Pvt Ltd B-28/B-29 Rdo Disc Load Rahmat Shipping Endeavour Container Services Pvt 14-12-2022 B-29/B-30 Safeen Disc Load Diamond Shipping Prism Container Services Pvt 15-12-2022 ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-2 Seamax Disc Load Cosco Shipping Line Westport Container Pak Pvt Ltd 14-12-2022 Sapt-2/Sapt-3 Kmtc Disc Load United Marine Agencies Mundra Container (Pvt) Ltd 13-12-2022 Sapt-2/Sapt-3 Prague Disc Load Hapag-Lloyd 14-12-2022 Express Container Pakistan Pvt Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Prague 15-12-2022 Disc. Load Container Hapag-Lloyd Express Pakistan Pvt Ltd Oocl 15-12-2022 Disc. Load Container Oocl Pakistan Australia Pvt Ltd Ts Kelang 15-12-2022 Disc. Load Container Sharaf Shipping Agency Pvt Ltd Seamax 15-12-2022 Disc. Load Container Cosco Westport Shipping Line Pak Pvt Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Sea Harvest 15-12-2022 D/10000 Alpine Marine Chemical Services (Pvt) Ltd X-Press 15-12-2022 D/L Container X-Press Feeders Bardsey Shipping Agency Hyundai 15-12-2022 D/L Container United Marine Busan Agencies Pvt Ltd Athina 15-12-2022 D/64407 Canola Ocean Services Carras (Pvt) Ltd Stolt Lerk 16-12-2022 L/4500 Ethanol Asia Marine (Pvt) Ltd Msc Ellen 16-12-2022 D/L Container - Northern Dexterity 16-12-2022 D/L Container - ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Kmtc Mundra 15-12-2022 Container Ship - M.T. Shalamar 15-12-2022 Tanker - =============================================================================

