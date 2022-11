Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Tuesday (November 29, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 M.T Disc Pakistan National Lahore Crude Shipping 28-11-2022 Oil Corpt OP-2 M.T Disc Pakistan National Mardan Crude Shipping 28-11-2022 Oil Corpt OP-3 Serengeti Disc Alpine Marine Mogas Services 27-11-2022 (Pvt) Ltd B-4 Propel Disc. Bulk Shipping Prosperty Dap Agencies 25-11-2022 Pvt Ltd B-5 Darya Disc Sea Trade 20-11-2022 Kavri Chickpeas Shipping B-6/B-7 Hansa Disc Sharaf Shipping Load Lanka Container Agency 29-11-2022 Pvt Ltd B-8/B-9 Tss Shams Disc. Eastwind Shipping Load Company 29-11-2022 Container Ltd B-13/B-14 Syros Disc Wma Shipcare Rock Trader Phosphate Servies Pvt Ltd 25-11-2022 B-16/B-17 Begonia Disc Wma Shipcare Dap Servies 22-11-2022 Pvt Ltd Nmb-1 Al Naeemi 2 Load N.S.Shipping 22-10-2022 General Line Cargo Nmb-2 Al Mohsin Load Rice N.S 02-11-2022 Shipping Line ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24/B-25 Da An Disc. Cosco Shipping General Line Pak 27-11-2022 Cargo (Pvt) Ltd B-26/B-27 Ever Uranus Disc. Load Green Pak Container Shipping Pvt 28-11-2022 Ltd ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Syros Trader 29-11-2022 Disc. Rock Wma Shipcare Phosphate Servies Pvt Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Al Shaffiah 29-11-2022 D/17760 Associated Liner Chemical Agencies Wan Hai 627 29-11-2022 D/L Container Riazeda (Pvt) Ltd Safeen Prize 29-11-2022 D/L Container Diamond Shipping Services (Pvt) Ltd Chemroute 30-11-2022 D/3500 Chemical Alpine Marine Oasis Services Xin 30-11-2022 D/L Container Cosco Shipping Hong Kong Lines Vancouver 30-11-2022 D/L Container OOCL Pakistan Hyundai 30-11-2022 D/L Container United Marine Singapore Agency ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= X-Press Nilwala 29-11-2022 Container Ship - Dm Jade 29-11-2022 Tanker - Keith 29-11-2022 General cargo - Pontresina 29-11-2022 Container Ship - Ever Utile 29-11-2022 Container Ship - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Berthing Date ============================================================================= MULTI PURPOSE TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- MW-1 Komsan Rice East Wind Nov.23, 2022 MW-2 At Middle Cement Global Nov 28, 2022 Bridge Maritime ----------------------------------------------------------------------------- LIQUID CARGO TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- LCT kokako Palm oil Alpine Nov. 28, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Lisa Containers GAC Nov. 28, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO OIL TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FOTCO Reffles Gas Oil GAC Nov. 28, 2022 Harmony ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC Kanha LPG M Nov. 23, 2022 Internationa ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= MSC Joanna Containers Nov. 29, 2022 ============================================================================= OUTERANCHORAGE ============================================================================= Sanata Rosa Container GAC Nov. 29 2022 America Containers MSC Pak -do- Khairpur Mogas Transmarine -do- Golden Ambrosia Palm oil Alpine Fair Chem Valor Palm oil Alpine Star Pier Soya bean East Wind -do- Chrysanthi s Soya bean East Wind Margarita Mogas Trans Marine Athina Carras Canola seeds Ocean Services Express Athens Containers Hapag Tiger Marmony Palm Oil Alpine =============================================================================

