KARACHI: The following were the cross transactions between client to client & financial institutions here on Monday (October 31, 2022).

=========================================================================================== CROSS TRANSACTIONS BETWEEN CLIENT TO CLIENT & FINANCIAL INSTITUTIONS =========================================================================================== Member Company Turnover Rates Name of Shares =========================================================================================== AL Habib Cap. Mkt Adamjee Insurance 105,000 29.72 Total/Weighted Avg. Rate 105,000 29.72 AL Habib Cap. Mkt Arif Habib Corp. Ltd 1,004,500 34.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,004,500 34.00 Topline Sec. Avanceon Limited 13,000 74.95 Total/Weighted Avg. Rate 13,000 74.95 BMA Capital Bank Al-Falah Ltd. 1,000,000 31.25 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 31.25 Alfalah Sec. BankIslami Pakistan 240,500 11.00 Topline Sec. 100,000 10.95 Total/Weighted Avg. Rate 340,500 10.99 MRA Sec. Cnergyico PK Ltd. 1,000,000 5.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 5.00 MRA Sec. Dawood Hercules Corp 85,000 97.00 Total/Weighted Avg. Rate 85,000 97.00 Fortune Sec. Dawood Lawrencepur 385,077 211.97 Total/Weighted Avg. Rate 385,077 211.97 MRA Sec. Engro Fertilizers 500 81.00 Total/Weighted Avg. Rate 500 81.00 Topline Sec. Engro Polymer & Che 5,000 52.51 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 52.51 MRA Sec. Fauji Foods Limited 1,000,000 6.00 Total/Weighted Avg. Rate 1,000,000 6.00 Zafar Sec. Hascol Petroleum 2,700,000 7.03 Total/Weighted Avg. Rate 2,700,000 7.03 Fortune Sec. Highnoon Lab. 1,800 548.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,800 548.75 MRA Sec. Hub Power 11,500 67.61 Total/Weighted Avg. Rate 11,500 67.61 Chase Securities Lucky Cement 1,000 493.75 Total/Weighted Avg. Rate 1,000 493.75 Alfalah Sec. Matco Foods Limited 200,000 33.50 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 33.50 FDM Capital National Refinery 3,000 205.40 Total/Weighted Avg. Rate 3,000 205.40 M. M. M. A. Khanani NetSol Technologies 5,000 102.03 Total/Weighted Avg. Rate 5,000 102.03 Alfalah Sec. Nishat Power Ltd. 200,000 20.00 Total/Weighted Avg. Rate 200,000 20.00 Sherman Sec Oil & Gas Dev 5,000 73.00 Adam Sec. 1,000 71.98 Topline Sec. 30,000 70.06 Total/Weighted Avg. Rate 36,000 70.52 EFG Hermes P. S. O 130,000 168.00 Total/Weighted Avg. Rate 130,000 168.00 Alfalah Sec. P.T.C.L.A 75,000 6.75 Total/Weighted Avg. Rate 75,000 6.75 Alfalah Sec. Shell Pak. 100,000 130.00 Total/Weighted Avg. Rate 100,000 130.00 JS Global Cap. Telecard Ltd. 17,000 9.75 Topline Sec. 175,000 9.52 Adam Usman Sec 12,000 9.65 Total/Weighted Avg. Rate 204,000 9.55 =========================================================================================== Total Turnover 8,605,877 ===========================================================================================

Copyright Business Recorder, 2022