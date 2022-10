Follow us

KARACHI: Karachi Shipping Intelligence report incorporating changes till 7 am on Wednesday (October 26, 2022).

============================================================================= Alongside East Wharf ============================================================================= Berth Ship Working Agent Berthing No. Date ============================================================================= OP-1 Marlin Disc High Trans Maritime 23-10-2022 Hestia Speed Diesel (Pvt) Ltd OP-3 M.T.Karachi Disc Crude Pakistan National Oil Shipping Corp. 25-10-2022 B-2/B-3 Amity Disc Seatrade 22-10-2022 Chickpeas Shipping B-13/B-14 Ning Disc Urea Pakistan National Yue Hai Shipping Corp. 22-10-2022 B-14/B-15 ND Maritsa Load Talc Crystal 20-10-2022 Lumps Sea Services B-16/B-17 Josco Disc Urea Pakistan National Dazhou Shipping Corp. 14-10-2022 Nmb-1 Malki 2 Load Rice Al Faizan 18-10-2022 International Nmb-1 Al Imran 2 Load Noor Sons 17-10-2022 General Cargo ============================================================================= Alongside WEST Wharf ============================================================================= B-24/B-25 Amis Disc Seahawks 25-10-2022 Wisdom II General Cargo (Pvt) Limited ============================================================================= Alongside SOUTH Wharf ============================================================================= Sapt-3/Sapt-4 Xin Yan Disc Load Cosco Shipping Tian Containers Line Pak Pvt 25-10-2022 ============================================================================= Expected Sailing ============================================================================= Name of Expected Expected Arrival Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Xin Yan Tian 26-10-2022 Disc Load Cosco Shipping Containers Line Pak Pvt Marlin Hestia 26-10-2022 Disc High Trans Maritime Speed Diesel (Pvt) Ltd ============================================================================= Expected Arrivals ============================================================================= Al Shaffian 26-10-2022 D/17000 Wilhelmsen Chemical Ships Service Pvt Northern 26-10-2022 D/L Container Hapag-Lloyd Discovery Pakistan (Private) Limited One Henry 26-10-2022 D/L Container Ocean Network Hudson Express Pakistan (Pvt) Ltd Sti Maestro 27-10-2022 D/30000 Alpine Marine Mogas Services (Pvt) Ltd Sea Harvest 27-10-2022 D/4000 Alpine Marine Chemical Services (Pvt) Ltd Rudolf Schulte 27-10-2022 D/3000 Base Alpine Marine Oil Services (Pvt) Ltd Seaspan Chiba 27-10-2022 D/L Container Ocean Network Express Pakistan (Pvt) Ltd Gfs prestige 27-10-2022 D/L Container Eastwind Shipping Company Ltd ============================================================================= Ship Sailed ============================================================================= Name of Departure Ships Departures Agent Vessel Date Cargo ============================================================================= Jan Ritscher 26-10-2022 Container Ship - Incredible Blue 26-10-2022 General Cargo - ============================================================================= PORT QASIM INTELLIGENCE ============================================================================= Berth Vessel Working Agent Date ============================================================================= PAKISTAN INTERNATIONAL BULK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- PIBT IVS Bosch Hoek Coal Wilhhelmsen Oct. 24, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- QASIM INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- QICT Maersk Denver Containers Maersk Pak Oct. 25, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- GRAIN & FERTILIZER TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- FAP Yasa Fortune Soya bean Alpine Oct. 19, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO ELENGY TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EETL Doha LNG GSA Oct. 24, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- SSGC LPG TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- SSGC FSM LPG Universal Oct. 24, 2022 ----------------------------------------------------------------------------- ENGRO VOPAK TERMINAL ----------------------------------------------------------------------------- EVTL Calypso Gas LPG Ocean World Oct. 24, 2022 ============================================================================= DEPARTURE ============================================================================= Vessel Commodity Ship Agent Departure Date ============================================================================= Doha LNG G.S.A Oct, 26, 2022 Kingbird Arrow Bitumen TransMrine -do- ============================================================================= EXPECTED Departures ============================================================================= Maersk Denver Containers Maersk Pak Oct. 26, 2022 Calypso Gas LPG Ocean World -do- ============================================================================= OUTER ANCHORAGE ============================================================================= DM Dragon Chemicals Alpine Oct. 26, 2022 Chem Sinyo Palm oil Alpine -do- Deneb Coal Ocean World -do- Pacific Dream Coal G.S.A Waiting for berths FJ Ruby Soya Bean Alpine - Hafnia Excelsior Gasoline Alpine - Hafnia Excelsior Gasoline Alpine - ============================================================================= EXPECTED ARRIVAL ============================================================================= Seaspan Chiba Containers Oct.26, 2022 Irenes Ray Containers -do- Navios Constellation Containers Oct. 27, 2022 =============================================================================

